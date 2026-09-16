ABD'li bir yetkilinin The Washington Post'a verdiği bilgilere göre, Trump yönetimi İsrail'e son yılların en büyük silah satışını yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre ABD, 2,8 milyar dolarlık silah paketi içinde İsrail'e 20 bin adet 1 tonluk sığınak delici bomba satacak.

Bu bombalar, Gazze ve Beyrut gibi şehirleri yerle bir etmekte kullanılmıştı. Satış olarak tanımlansa da işlem, ABD'nin İsrail'e silah satın alması için fon sağladığı "Yabancı Askeri Finansman" (Foreign Military Financing) mekanizması üzerinden yürütülüyor.

İSRAİL GAZZE'Yİ BU BOMBALARLA YIKTI

ABD vatandaşlarının vergisiyle karşılanacak 2,8 milyar dolarlık paket; 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere her biri 1 ton ağırlığında 40 bin bomba ile 20 bin adet I-2000 sığınak delici harp başlığını içeriyor.

Karar, Kongre komitelerine gayriresmi olarak bildirildi. Kongreden hızla geçmesi bekleniyor.

ABD ve NATO envanterindeki en yıkıcı mühimmatlar arasında yer alan MK-84 patladığında, metal parçalarını binlerce kilometre öteye savurarak betonu ve metali delebiliyor, karada devasa çukurlar açıyor.

Paketteki BLU-117, denizde kullanım sırasında güvenliği artırmak amacıyla termal koruyucu kaplamaya sahip bir MK-84 varyantı olarak öne çıkarken, I-2000'ler ise güçlendirilmiş yapıları hedef almak için kullanılıyor.

ESKİ BAŞKAN'IN DURDURDUĞU TEK SATIŞTI

İsrail'in bu tür 1 tonluk bombaları Gazze ve Lübnan'da yüzlerce kez kullandığı ve Gazze'de siviller için güvenli ilan ettiği bölgelere de atarak tepki çekti.

Eski bir ABD Ordusu patlayıcı madde imha teknisyeni olan Trevor Ball, "Bir binayı hedef almaya çalıştıklarında bunları sıklıkla kullanmayı seviyorlar. Bina içinde Hizbullah veya kim olursa olsun, bir MK-84 tüm binayı yıkar." dedi.

İlk Körfez Savaşı'nda ABD pilotları tarafından "çekiç" olarak adlandırılan bu mühimmatlar, sivil zaiyatların önüner geçmek amacıyla Biden yönetimi tarafından 2024 baharında sevkiyatı askıya alınan tek silah olmuştu.

Ancak Başkan Donald Trump, göreve geldiği Ocak 2025'te bu silahları derhal İsrail'e gönderdi. Şimdiki paket, tüm zamanların en büyük silah transferi olacak.