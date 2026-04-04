İran'ın Tasnim haber ajansı ABD-İsrail uçaklarının Buşher nükleer santralini üçüncü kez vurduğunu duyurdu.

Tasnim bugün Cumartesi günü saat 08:30 civarında gerçekeleşen saldırı sonucu" Buşher nükleer santralinin çevre duvarının yakınına bir mermi isabet ettiğini" aktardı.

Saldırı sonucu yaşanan patlama dalgası ve şarapnel parçaları sebebiylei santralin yardımcı binalarından biri hasar gördü. Tasnim, bir çalışananın öldüğünü belirtti.

Haber ajansı, olayın santralin ana bölümlerine zarar vermediğini ve işletim durumunu etkilemediğini vurguladı.

Tasnim'deki haberde "Bushehr Nükleer Santrali faaliyettedir ve önemli miktarda radyoaktif malzeme bulundurması nedeniyle, santrale verilecek herhangi bir ciddi hasar, bölge için çok geniş kapsamlı ve telafisi imkansız sonuçlar doğuracak büyük bir nükleer kaza riskini beraberinde getirebilir" uyarısı da yer aldı.