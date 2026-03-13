Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında yer aldıklarını belirterek, bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere hazırlıklı olduklarını söyledi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta beri İran’a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran halkının yanında yer aldıklarının altını çizen Husi, "Bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere de hazırlıklı olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Husi, "İran'a yönelik saldırıların başladığı günden beri bunun, İslam'a ve Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu söylüyoruz. Baştan beri ABD-İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgemizi hedef aldıklarını belirtiyoruz." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a açıkları savaşta başarılı olmaları halinde bunu, tüm bölge halklarına bir baskı aracı olarak kullanacaklarını söyleyen Husi, kendilerinin İran'ın yanında durduklarını ifade etti.