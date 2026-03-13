Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 14'üncü güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi.
CENTCOM: Bir yakıt ikmal uçağımız düştü
ABD’ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısında düştü.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Dost hava sahasında meydana gelmiş olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü
İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Konin, Yukarı Nebatiye ve Adşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini yoğun topçu atışlarıyla hedef aldı.
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit
Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yanında yer aldıklarını belirterek, bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere hazırlıklı olduklarını söyledi.
Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta beri İran’a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran halkının yanında yer aldıklarının altını çizen Husi, "Bu savaşta yaşanacak tüm gelişmelere de hazırlıklı olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Husi, "İran'a yönelik saldırıların başladığı günden beri bunun, İslam'a ve Müslümanlara açılmış bir savaş olduğunu söylüyoruz. Baştan beri ABD-İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgemizi hedef aldıklarını belirtiyoruz." dedi.
ABD ve İsrail'in İran'a açıkları savaşta başarılı olmaları halinde bunu, tüm bölge halklarına bir baskı aracı olarak kullanacaklarını söyleyen Husi, kendilerinin İran'ın yanında durduklarını ifade etti.
Trump: İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarının "çok iyi gittiğini" ifade ederek, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, eşi Melania Trump ile katıldığı Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran gündemine değindi.
İran'da rejimin 47 yıldır bölgesine "terör" yaydığını savunan Trump, "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi.
ABD Başkanı, "Onlar (İran) terör ve nefret dolu bir ulus ve şu anda bunun bedelini ağır ödüyorlar." ifadesini kullandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.