Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 14'üncü güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor. Ordumuz çok iyi gidiyor. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi. 47 yıllık süreçte yapılması gerekeni şimdi yapıyoruz." dedi.