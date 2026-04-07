Ali Can POLAT

Orta Doğu’daki savaş uzadıkça bölgede ticari hayat adeta durmaya başladı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının son ayağı petrokimya tesisleri oldu. Önceki gün direkt olarak petrokimya tesislerini hedef alan saldırılarla birlikte İran’daki bütün petrokimya tesisleri üretimi durdurdu. Bu tesisler arasında Gübretaş’ın İran’da ortağı olduğu Razi Petrokimya da yer alıyor. Şirket, üretimi geçici süreliğine durdurduğunu açıklarken SÖZCÜ’ye konuşan kaynaklar, “5 işçimiz hafif yaralı, can ve mal kaybı yok” diye konuştu.

HÜRMÜZ’DE KALIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki Gübretaş’ın ortağı olduğu Razi Petrokimya’ya yapılan saldırının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan şirket, “İran’ın Huzistan bölgesinde bulunan petrokimya tesislerinin yer aldığı sanayi bölgesine 4 Nisan’da yapılan saldırılarda bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. tesislerindeki elektrik ünitelerinin hasar aldığı ve buna bağlı olarak tesislerdeki üretimin geçici olarak durduğu bilgisi alınmıştır” ifadesine yer verildi. Gübretaş kaynakları SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm petrokimya tesislerinin aynı kaderi paylaştığını söyledi.

5 işçinin hafif yaralandığı belirtilirken, “Ülkede savaş olunca her şey etkileniyor. Ona rağmen çalışanlarımız gelip gidiyordu fabrikaya. Ama gübre fabrikalarının çalışması için en önemli şey doğalgaz temini. Üretime geçici olarak ara verdik, çünkü doğalgaz akışı da çok aksamaya başladı. Kaldı ki üretsek de Hürmüz’den çıkaramıyoruz” dedi.

Gübrede yüksek fiyatlar 6 ay daha sürer

Razi’de üretimin durmasının Türkiye’deki arzı etkilemeyeceğini belirten şirket kaynakları, “Razi, Türkiye’ye çalışmıyor, ağırlıklı başka pazarlara önem veriyoruz. Ambargoların da etkisi var ama zaten Gübretaş malı nerede ekonomik bulursa oradan alıyor” dedi. Tarımda gübre kullanımının yüzde 65’inin ilkbaharda olduğu belirtilirken, “Bir de gübreyi 2-3 ay önceden sipariş ediyorsunuz, yani stoğumuz vardı zaten. Stoktan aldık. Gübre arz güvenliği sağlıklı oldu ama fiyatlar yükseldi. Savaş bitmezse tüccarlar bu sattığı fiyatlarla gübre alamazlar. Savaş biterse de fiyatlar 5-6 ay sonra ancak normale dönebilir” ifadeleri kullanıldı.

Yüzde 49’luk payı bulunuyor

- Gübretaş’ın 2008’de 680 milyon dolara satın aldığı Razi Petrokimya, yatırımların ardından 1 milyar dolara mal oldu. Gübretaş, yüzde 48.88’lik pay sahibi olduğu şirketteki paylarını 2025’te satışa çıkardı ancak gelen teklifler değerlendirildi ve satıştan vazgeçildi. Satış döneminde tesisin 400 milyon dolara satılacağı öne sürülmüştü. 2022’ye kadar kâr eden Razi Petrokimya’nın 2023 yılında 5 milyon dolar zarar ettiği belirtildi.