ABD'li mevcut ve eski yetkililere dayandırılan bilgilere göre, Amerikan istihbarat servisleri Trump yönetimini uyararak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Başkan Donald Trump'ın İran ile kalıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarını baltalayacak adımlar atabileceğini iletti.

Sızan istihbarat raporlarında, iç siyasette erken seçim baskısı altında olan Netanyahu'nun, Lübnan'daki askeri operasyonları sürdürme niyetinde olduğu ve bu durumun Washington ile Tahran arasında çarşamba günü imzalanan mutabakat zaptını doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

Beyaz Saray, İsrail'i Hizbullah'a yönelik saldırıların anlaşmayı rayından çıkarabileceği konusunda açıkça uyardı.

GÖRÜŞMELER ŞİMDİDEN TEHLİKEDE

Son olarak Hizbullah'ın dört İsrail askerinin ölümüne yol açan İHA saldırısının ardından İsrail, Güney Lübnan'a hava harekatı düzenledi.

Bu gelişme üzerine, ABD ve İranlı yetkililerin İsviçre'de yapmayı planladığı görüşmeler ertelenirken, ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance de seyahatini belirsiz bir tarihe erteledi.

Trump, Lübnan konusunda Netanyahu ile "küçük bir anlaşmazlık" yaşadıklarını kabul ederek, İsrail liderine her Hizbullah mensubu görüldüğünde bina yıkmaması yönünde çağrıda bulundu.

Rapora göre, bu sonbaharda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Netanyahu'nun siyasi geleceği, Lübnan'dan çekilmeyeceğini ve Hizbullah ile mücadeleyi tırmandıracağını iç seçmene kanıtlamasına bağlı görünüyor.

NETANYAHU KOLTUĞU İÇİN SAVAŞI SÜRDÜRECEK

İsrail'de kamuoyu, Ekim 2023'te Hamas ile birlikte roket saldırılarına başlayan Hizbullah'ın tamamen yok edilmesini destekliyor.

Yapılan anketler, Yahudi İsraillilerin yüzde 70'inin Hizbullah'a karşı savaşın tüm şiddetiyle devam etmesinden yana olduğunu gösteriyor.

Ülkenin kuzeyinden tahliye edilen on binlerce İsrailli de tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ederken, olası bir askeri geri çekilme iç siyasette Netanyahu için net bir yenilgi olarak değerlendiriliyor.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı üyelerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de sosyal medyada Lübnan'ın hedef alınması gerektiğine dair sert açıklamalarda bulunarak hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.