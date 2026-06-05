Yapay zeka şirketi Anthropic, aşırı gelişmiş yapay zeka modeli Anthrophic sayesinde Çin ve İran'ın bilgisayar sistemlerine yıkıcı saldırılar düzenliyor.

Pentagon ile hukuki mücadeleye giren San Francisco merkezli şirket, hükümet ile yaşadığı husumete rağmen güçlü yapay zeka modeli Mythos'un siber saldırılarda kullanılması amacıyla Ulusual Güvenlik Ajansı (National Security Agency / NSA) bünyesine mühendisler yerleştirdi.

Yaklaşık altı personelden oluşan bu ekip teknolojinin özelleştirilmesi ve ABD'nin düşmanlarına yönlendirilmesi için çalışıyor.

Bu uzmanların aktif operasyonlara katılıp katılmadığı henüz netleşmedi. Ancak modelin Çin veya İran gibi ülkelerin ağlarına sızmakta büyük fayda sağlayacağı belirtildi.

Şirkete yakın bir kaynak "İyi bir savunma yapmanın en iyi yolu iyi bir saldırı geliştirmektir. Eğer Mythos saldırı ajanları oluşturmak için kullanılmazsa düşmanlarımız bunu yapmanın bir yolunu kesinlikle bulacaktır" dedi.

1 TRİLYON DOLARLIK ANLAŞMAZLIK

Bu ortaklık Anthropic ile Savunma Bakanlığı arasındaki hukuki mücadelenin gölgesinde gerçekleşiyor.

Şirket yapay zeka teknolojisinin kitlesel gözetim veya otonom İHA'larda kullanılmasını kısıtlamak istemişti.

Bunun üzerine Pentagon şirketi tedarik zinciri riski ilan etti. Anthropic ise kontratlarını tehdit eden bu karara karşı dava açtı.

Tüm bu tartışmalar sürerken tanıtılan Claude Mythos modeli yazılım açıklarını tespit etme becerisiyle siber dünyada endişe yarattı.

Şirket Nisan ayında sınırlı paylaştığı bu modeli artık 15 ülkedeki 150 kuruluşa dağıtıyor. 1 trilyon dolar değerleme ile halka arza hazırlanan Anthropic yapay zekanın küresel güvenlikteki yerini pekiştirdi.

Rakip OpenAI da benzer adımlar atarken uzmanlar siber sistemlerin hem hedef hem de silah haline geldiğini söyledi.

TRUMP'IN YENİ SİLAHI

Yapay zeka modellerinin devlet kurumlarına entegrasyonu Trump yönetimi döneminde hız kazandı.

Anthropic bu genişleme sürecinde ABD hükümetiyle yakın çalışırken Pentagon'un Çin'deki altyapı hedeflerini belirleyecek siber araçlar peşinde olduğu öğrenildi.

Bu süreçte ulusal güvenlik tedbirleri de sıkılaştırıldı. Başkan Donald Trump yapay zeka şirketlerinin yeni modellerini piyasaya sürmeden önce güvenlik incelemesinden geçirmelerini öngören bir kararname imzaladı.

Gönüllülük esasına dayanan bu sistem siber yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesini amaçlıyor.

Düzenleme kapsamında federal kurumlar siber riskleri analiz edecek yeni yöntemler geliştirecek.

Ayrıca bilgi paylaşımını artırmak amacıyla bir siber güvenlik koordinasyon merkezi kurulması planlanıyor.

Yaşanan bu kritik gelişmeler karşısında Anthropic ve Pentagon ise resmi bir yorum yapmaktan kaçındı.