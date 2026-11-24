ABD'de son dönemde kamu kurumları ve kritik altyapılarda yaşanan sistem kesintilerine bir yenisi daha eklendi. The New York Times'ın (NYT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) kullandığı açık kaynak istihbarat analiz sistemlerinden biri siber güvenlik ihlalinin hedefi oldu.

AYRINTILAR PAYLAŞILMADI

Kamuya açık ve gizlilik derecesi taşımayan verilerden istihbarat üretmek amacıyla kullanılan bilgisayar ağını etkileyen saldırının kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Kaynaklar, hangi verilerin etkilendiğinin netleşmediğini ancak olayda gizli bilgilerin tehlikeye girmediğini aktardı.

BAŞKA İSTİHBARAT KURUMLARI DA ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklar, siber güvenlik ihlalinin yalnızca söz konusu sistemle sınırlı kalmamış olabileceğine ve istihbarat teşkilatındaki başka kurumların da saldırıdan etkilenmiş olabileceğine dikkat çekti.

Açık kaynak istihbaratı kapsamında ticari erişime açık veri tabanları, sosyal medya paylaşımları, uydu görüntüleri ve internet üzerinden ulaşılabilen farklı içerikler analiz edilerek bilgi elde ediliyor.

ABD'DE SİSTEM KESİNTİLERİ GÜNDEMDE

Öte yandan ABD'de son dönemde önemli kurumların dijital altyapılarında yaşanan aksaklıklar da gündeme gelmişti. Ülkedeki bazı büyük bankaların yanı sıra Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde de kesintiler meydana gelmişti.

Başkan Donald Trump yönetimi ise yaşanan olayların birbirinden bağımsız olduğunu savunarak kamuoyunun endişelenmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını açıklamıştı.