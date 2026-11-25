ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CIA'nın da aralarında bulunduğu federal istihbarat kurumlarında siber güvenlik ihlali yaşandı. Saldırı sonucunda gizlilik derecesi bulunmayan bazı verilerin açığa çıktığı bildirildi.

Yetkililer, yetkisiz erişimin kamuya açık verileri derleyerek analiz üreten açık kaynak istihbarat sistemini hedef aldığını aktardı. Saldırıdan CIA'nın yanı sıra Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı (NGA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) etkilendi. Ele geçirilen verilerin tam kapsamı henüz netleşmezken, gizli sınıflandırılmış belgelerin güvende olduğu belirtildi. Kaynaklardan biri, sistemdeki güvenlik açığının giderildiğini kaydetti.

SALDIRIDA YAPAY ZEKA İZİ: "ARTEX"

The New York Times'a konuşan soruşturmaya yakın kaynaklar, bilgisayar korsanlarının "Artex" adı verilen yapay zekâ tabanlı bir araçtan yararlandığını değerlendiriyor. Yılın başında Çinli bir mühendis tarafından geliştirilen ve temmuz ayında kamuya açılan bu yazılım, başlangıçta kurumların siber savunmasını güçlendirmek için tasarlanmıştı. Ancak siber güvenlik uzmanları, aracın kötü niyetli kişilerce saldırı amaçlı uyarlandığını ve Japonya ile Güney Kore dâhil birçok ülkedeki şirketlere yönelik onlarca olayda kullanıldığını belirtiyor.

Soruşturmacılar saldırının failini henüz kesin olarak tespit edemedi. Buna karşın Artex kullanımı gibi ilk bulgular, okların Çin'e çevrilmesine neden oldu. Batılı yetkililer uzun süredir Çin istihbaratını ve bağlı yüklenici ağlarını ABD kurumlarını hedef almakla suçlarken, Pekin yönetimi bu iddiaları her seferinde reddediyor.

AÇIK KAYNAK SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ticari veri setleri, sosyal medya akışları ve uydu görüntüleri gibi çevrim içi materyalleri kapsayan açık kaynak istihbaratı, kurumların analitik çıkarımlarında kritik rol oynuyor. Bu bilgiler tek başına kamuya açık olsa da farklı veri gruplarıyla birleştirildiğinde istihbarat açısından hassas sonuçlar doğurabiliyor.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililerin ardından ODNI kanadından yapılan değerlendirmede, kurumun kritik kabiliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi. CIA konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, NGA ise yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

FEDERAL KURUMLARDA PEŞ PEŞE AKSAKLIKLAR

İstihbarat kurumlarındaki bu ihlal, ABD genelinde teknoloji ve siber güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz hafta Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi gizli ağında günlerce süren bir kesinti yaşanmış, yetkililer bu durumun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını duyurmuştu. Benzer şekilde ABD Tarım Bakanlığı (USDA) da geçen hafta yaşanan bir siber olay nedeniyle bazı iç uygulamalarını çevrim dışı bırakmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Başkan Donald Trump, FBI'ın ülke çapındaki suç şüphelisi verilerini barındıran Ulusal Suç Bilgi Merkezinin kısa süre önce hedef alındığını doğrulayan ifadeler kullandı. Fox News'e konuşan Trump, FBI'ın soruşturduğu bu ihlal için "Bunun iyi bir durum olmadığını söyleyebilirim, bundan hoşlanmadım" değerlendirmesinde bulundu.

JAY CLAYTON: "PANİĞE GEREK YOK"

Siber güvenlik direktörü vekili görevini de yürüten Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, art arda gelen teknik kesintiler ve siber olaylara ilişkin kamuoyundaki endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde uçuşların durdurulmasına yol açan yönlendirici bakımı kaynaklı sorunun ardından ABC ekranlarına çıkan Clayton, FBI veri tabanına yönelik saldırıya değindi.

Bu tür vakaların olağan olduğunu savunan Clayton, "Siber yoklamalar ve siber olaylar, uzun zamandır Amerikan ekonomisinin ve Amerikan yaşamının bir parçası" dedi. Clayton, FBI ile görüştüklerini belirterek kurumun söz konusu olayı olağan prosedürler çerçevesinde ele aldığını sözlerine ekledi.