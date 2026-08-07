ABD istihbarat yetkilileri tarafından aktarılan son değerlendirmelere göre Rusya, önümüzdeki yıllarda bir NATO üyesini hedef alarak ittifakı test edecek.

Olası senaryolar arasında siber saldırılardan küçük çaplı kara taarruzlarına kadar farklı seçenekler yer alıyor.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'daki savaş ve iç siyasi baskılar nedeniyle zorlanan Putin'in ittifakı bölmeyi ve ABD'nin müttefikleriyle olan bağını koparmayı amaçlayabileceğini ifade etti.

Rusya'nın bu tür bir hamleyi bu sonbahar ile 2029 yılları arasında gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

KUZEY AVRUPA TEHLİKEDE

Daha önce Putin’in Ukrayna’da savaş sürerken NATO’yu provoke etmeyeceği değerlendirilirken, bu görüş Ukrayna'nın Rus ordusu ve petrol sanayisine yönelik insansız hava aracı saldırılarının artmasıyla değişti.

ABD ve Avrupalı liderler, Polonya'ya düşen Rus seyir füzeleri ve Romanya semalarında görülen İHA'lar gibi olayları Rusya'nın test hamleleri olarak değerlendiriyor.

Sınırlı bir kara taarruzu olasılığı düşük görülmekle birlikte, zaman geçtikçe bu riskin artabileceği belirtiliyor.

5. MADDE DEVREYE GİRER Mİ?

Kara ihlallerinin NATO'nun tüm ülkelerinin birbirlerini savunmasını öngören 5. maddesini tetiklemesi gerekiyor.

Ancak, siber veya terör saldırısı gibi hibrit tehditler karşısında bu maddenin nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

American Enterprise Institute kıdemli uzmanı Heather Conley, NATO üyelerinin bu tür durumlarda gerilimi tırmandırmamayı tercih ettiğini söyledi.

Conley, “Asıl soru işareti, böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri’nin nasıl tepki vereceğidir" yorumunu yaptı.

Uzman, “NATO’nun güvenilirliğini sarsmak ve ABD’yi müttefiklerinden ayırmak [Rusya’nın] her zaman bir hedefi olmuştur" diye ekledi.

STOKLAR BİTTİ, RUSYA CESARETLENDİ

Ortaya çıkan istihbarat raporları, ABD ordusunun olası bir çatışmada ihtiyaç duyacağı kritik mühimmat stoklarının tükendiği iddialarıyla aynı döneme denk geldi.

Ukrayna'ya yapılan transferler ve İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Precision Strike, ATACMS ve Stinger füzelerinin yanı sıra Patriot, SM-3 ve THAAD hava savunma sistemlerinde iddiaya göre stoklar azaldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in füze stoklarındaki düşüş konusunda Beyaz Saray'ı uyardığı aktarılırken, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) raporları İran ile yaşanan savaşta binden fazla Patriot füzesinin kullanıldığını ve envanterde 870 kadar kaldığını tahmin ediyor.

Uzmanlar, bu durumun Çin gibi diğer muhtemel rakiplere karşı caydırıcılığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

ABD HAZIR MI?

Mühimmat yetersizliği iddialarına yanıt veren Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD ordusunun her türlü harekatı icra edecek derinlikte hazır bir cephaneliğe sahip olduğunu savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise ABD askeri gücünün Başkan Trump'ın stratejik hedeflerine ulaşması için fazlasıyla yeterli mühimmata sahip olduğunu, ancak savunma yüklenicilerine üretimi artırma çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

Pentagon ve NATO Yüksek Karargahı yetkilileri hassas istihbarat konularında detay vermekten kaçınırken, NATO Sözcüsü Albay Martin O’Donnell ittifakın her türlü senaryoya karşı izlemede olduğunu, caydırmaya ve savunmaya hazır bulunduğunu bildirdi.