Konuya hakim altı kaynağın aktardığı bilgilere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi haberleşmede kullandığı "çok gizli" NSANet ağı devre dışı kaldı.

CNN'in çalışanların kullandığı sesli mesaj arşivine ve bir kaynağa dayandırdığı haberine göre kurum, ağı yeniden devreye alma çalışmaları kapsamında salı gecesi yerleşkesini neredeyse tüm çalışanlara kapatarak yalnızca zorunlu personelle çalışma düzenine geçti.

Günün erken saatlerinde çalışanlara işe dönebileceklerini bildiren kurumda arızanın giderilip giderilmediği henüz bilinmiyor.

SEBEBİ SİBER SALDIRI MI?

Kaynaklar, çalışanların gizli bilgileri kendi aralarında paylaşmasını sağlayan NSANet'teki kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair şu aşamada herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

NSA'dan salı öğleden sonra yapılan açıklamada olayın bakım sırasında yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Ajansı, planlı rutin bakım sırasında geçici bir performans düşüşü yaşadı. Bazı dahili sistemler etkilenmiş olsa da kritik görev kabiliyetleri tam olarak çalışmaya devam ediyor. Ulusal güvenliği savunma kapasitemiz sürüyor. NSA'nın altyapısı, planlı bakımlar veya beklenmedik durumlar sırasında operasyonları sürdürmek üzere bir çok yedek sistemle tasarlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

CNN'e konuşan konuya yakın bir kaynak ise ağı onarma çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz tamamlanmadığını belirtti.

3 KERE ACİL DURUM VERİLDİ

İlk olarak The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, NSA çalışanlarına dağıtılan sesli mesajda salı sabahı durum, kurumun Maryland eyaletindeki Fort Meade karargahına çalışanların gelip gelmeyeceğini belirleyen üç ana kademeli sistemin en yüksek ikinci seviyesi olan "sarı kod" olarak duyuruldu.

Kayıtta acil durum personeli dışındaki çalışanların işe kademeli olarak gelmeleri, acil durum personelinin ise her zamanki düzeninde mesaiye başlaması istendi.

Salı akşamı saatlerinde sesli mesaj sistemi "yeşil koda" dönerek çalışanlara planlandığı şekilde işe gelmeleri talimatını verdi.

Ancak kesintinin giderilip giderilmediği netleşmeden, salı gecesinin ilerleyen saatlerinde sistem "turuncu koda" geçirilerek yerleşke ikinci bir duyuruya kadar çoğu çalışana kapatıldı.

İSTİHBARAT BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

NSA direktörü Jay Clayton, salı öğleden sonra Fox Business'a yaptığı açıklamada, kesintinin geçen ay tespit edilen büyük yazılım güvenlik açıklarını gidermek amacıyla uygulanan bir yamadan kaynaklandığını duyurdu.

Clayton, "Bunun ardından yapılan yamalama çalışmaları, bazı sistemlerin yamalandıktan sonra beklendiği gibi yeniden devreye girmemesine yol açtı. Bugün NSA'da yaşanan tam olarak budur" diye konuştu.

Clayton'ın bahsettiği bu güvenlik açıklarının, dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ine güç veren PHP programlama dilinde bulunduğu; yapay zeka araçlarının araştırmacılara bu açıkları istismar etmede yardımcı olması üzerine son haftalarda küresel ölçekte kurum ve şirketlerin önlem almaya yöneldiği aktarıldı.

Söz konusu PHP açıklarının, bilgisayar korsanlarının sitelere sızmasına ve şifre gibi hassas bilgileri barındıran belleği okumasına olanak tanıyabildiği kaydedildi.

ABD'DE AKSAKLIK ÜZERİNE AKSAKLIK

NSA'daki bu kesinti, ülkede hava yolları ve diğer şirketleri sarsan büyük teknik aksaklıkların hemen ardından yaşandı.

Geçen cuma Arkansas'taki tek bir yönlendiriciden kaynaklanan arıza nedeniyle ABD genelinde tüm uçuşlar saatlerce durdurulmuş, geçen hafta Microsoft ürünlerinde yaşanan küresel kesinti Outlook ve Teams erişimini engellemiş, pazartesi günü ise binlerce Chase Bank müşterisi çevrimiçi hesaplarına erişimde sorun yaşamıştı.

NSA, Federal Havacılık İdaresi (FAA) veya Microsoft kesintilerinin siber saldırı kaynaklı olduğuna dair bir bulgu bulunmazken, NSA'nın iç bilgisayar ağlarının 2000 yılında da benzer bir teknik arıza nedeniyle yaklaşık üç gün boyunca devre dışı kaldığı ve Fort Meade'deki istihbarat işleme süreçlerinin aksadığı hatırlatıldı.

Öte yandan, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'dan oluşan Beş Göz istihbarat paylaşım ittifakı kapsamındaki bilgi akışının NSANet kesintisinden etkilenmediği bildirildi.