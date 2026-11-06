ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından paylaşılan ekim ayı istihdam raporu, Amerikan ekonomisindeki direnci bir kez daha gözler önüne serdi. Piyasaların yavaşlama beklediği bir dönemde açıklanan rakamlar, iş gücü piyasasının ivme kaybetmeden yoluna devam ettiğini gösterdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA 106 BİNLİK FARK

Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 165 bin kişi artarak piyasalarda sürpriz etkisi yarattı. Dow Jones anketine katılan ekonomistlerin genel beklentisi artışın sadece 59 bin kişi ile sınırlı kalacağı yönündeydi. Gerçekleşen rakam, beklentileri 106 bin kişi aşmakla kalmadı, 48 bin kişi olan son 12 aylık ortalama istihdam artışının da çok üzerinde kaydedildi.

GEÇMİŞ VERİLERDE DEV REVİZYON

İş gücü piyasasındaki pozitif tablo sadece ekim ayıyla sınırlı kalmadı. BLS, önceki iki aya ait verilerde de güçlü yukarı yönlü revizyonlara gitti. Ağustos ayı istihdam artışı 133 binden 186 bine, eylül verisi ise 29 binden 60 bine yükseltildi. Böylece ağustos ve eylül ayları için toplam istihdam artışı, ilk açıklanan rakamlara kıyasla 84 bin kişi daha yüksek gerçekleşmiş oldu.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekim ayında yüzde 4,2 olması beklenen işsizlik oranı, yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Toplam işsiz sayısının 7,1 milyon kişi olduğu bu dönemde, uzun süreli işsizlerin (2 milyon kişi) toplam işsizler içindeki payı yüzde 27,6 olarak kaydedildi.

Mart ayından bu yana yüzde 4,1 ile yüzde 4,3 bandında seyreden işsizlik oranına paralel olarak temel göstergeler de istikrarını korudu. İş gücüne katılım oranı yüzde 61,9, istihdamın nüfusa oranı ise yüzde 59,3 ile büyük bir değişim göstermedi. Öte yandan, ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların sayısında 339 bin kişilik bir artış yaşandı ve bu sayı 4,8 milyona ulaştı.

İSTİHDAM EDİLEN SEKTÖRLER

Sektörel bazda bakıldığında ekim ayında en büyük sıçrama profesyonel ve ticari hizmetlerde yaşandı. Son 12 aylık ortalama istihdam artışı 15 bin kişi olan sektör, ekim ayında tek başına 70 bin kişilik yeni istihdam yarattı.

Bu sektörü şu alanlar izledi:

Sağlık: 42 bin kişi

Ulaştırma ve Depolama: 25 bin kişi

İmalat Sanayisi: 19 bin kişi (Aralık 2025'teki dip seviyesinden bu yana toplam artış 101 bin kişiye ulaştı.)

SAATLİK ÜCRETLER ARTTI

Çalışanların kazançlarındaki yukarı yönlü ivme ekim ayında da sürdü. Özel sektörde tarım dışı çalışanların ortalama saatlik kazancı 14 sent (yüzde 0,4) artışla 38 dolara çıktı. Yıllık bazda saatlik ücret artışı ise yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti. Üretim ve yönetici olmayan personelin ortalama saatlik ücreti de benzer şekilde yüzde 0,4 artarak 32,75 dolara yükseldi.

Çalışma süreleri cephesinde ise özel sektör genelinde ortalama haftalık çalışma süresi 34,4 saatte sabit kaldı. İmalat sanayisinde mesai ortalaması 40,5 saat olurken, bu sektördeki fazla mesai süresi 3,1 saate ulaştı.