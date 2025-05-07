ABD Donanması’na ait bir F-18 savaş uçağı, Salı günü Kızıldeniz'e düştü. Uçak, uçak gemisi Harry S Truman’ın uçuş güvertesinden denize kayarak denize düştü. Bu, aynı uçak gemisindeki ikinci benzer kaza oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan iki ABD yetkilisi, olayın bir hafta içinde aynı gemide yaşanan ikinci kaza olduğunu doğruladı. Yetkililer, uçak gemisine iniş sırasında uçağın gerektiği gibi duramadığını söyledi.

PİLOTLARI HELİKOPTER ÇIKARDI

Uçakta bulunan iki mürettebat, uçağın suya düşmesinden hemen önce fırlatma koltuklarıyla kendilerini dışarı attı.

Pilotlar, kurtarma helikopteri tarafından denizden alındılar. Biri, tıbbi kontrollerin ardından iki pilotun da hafif yaralarla kurtulduğunu aktardı.

Güvertede görevli personelden yaralanan olmadı. ABD Donanması, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

120 MİLYON DOLAR DENİZE DÜŞTÜ

Truman uçak gemisi, son dönemde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik Amerikan hava saldırılarına destek sağlıyor. Bu kazalar, gemide yürütülen operasyonların güvenliğine dair soru işaretlerini artırabilir.

Bir savaş uçağının maliyeti 60 milyon doların üzerinde. ABD Donanması’nda bu tür kazalar oldukça nadir görülüyor.

Ancak Truman'da kısa süre içinde iki benzer olayın yaşanması, dikkatlerden kaçmadı.