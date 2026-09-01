ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll görevinden ayrılma kararı aldı.

ABD tarihinin en genç Kara Kuvvetleri Bakanı olan Driscoll, ordu bünyesinde sevilen bir isim olmasının yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme odaklı görüşmelerde diplomatik rol üstlenerek Trump yönetimi içinde etkili bir figür olarak öne çıkmıştı.

Driscoll ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Bakanlık bünyesindeki ortak çalışmaları sırasında aralarında soğukluk yaşandığı, ancak Driscoll'ın Başkan Yardımcısı JD Vance ile olan dostluğunun kendisine bir nevi koruma sağladığı söylentiler arasındaydı.

The New York Times'ın haberine göre iki isim arasındaki gerilimin bir nedeni, Driscoll'ın terfi listesinden iki siyahi erkek ve iki kadını çıkarmayı reddetmesi üzerine Hegseth'in söz konusu dört subayı listeden çıkardığı iddiaları oldu.

Şubat ayında basında yer alan haberlerde, Hegseth'in, Driscoll'ın kıdemli danışmanlarından Albay David Butler'ı görevden aldırmaya zorladığı aktarılmıştı.

Butler, daha önce Trump'a muhalif tutumuyla bilinen General Mark Milley'nin sözcülüğünü yapmıştı. Fox News ise Driscoll'ın Butler'ı kovması yönünde Hegseth'ten gelen baskılara direndiğini bildirmişti.

'İHA ADAM' GÖREVİ BIRAKTI

Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, "Bakan Driscoll, tarihi askeri operasyonlar sırasında sergilediği olağanüstü liderlik, harbe hazırlık ve askeri güce yeniden vurgu yapması, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımcı olması ve daha fazlasıyla Kara Kuvvetleri Bakanlığında Başkan Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Güçlü Yap' gündemini ilerletmede son derece etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kelly ayrıca, "Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri, kendisinin Başkomutan ve Savaş Bakanı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde her zamankinden daha güçlüdür" dedi.

Askeri modernizasyon alanındaki çalışmaları nedeniyle "İHA adam" olarak anılan Driscoll, Trump'ın kendisini aday göstermesinin ardından hızlı bir yükseliş yaşadı.

Kara Kuvvetlerinin sivil lideri olarak 1 milyondan fazla aktif görevde, Ulusal Muhafız bünyesinde ve yedekte bulunan asker ile 330 binden fazla sivil personeli barındıran yapıyı ve yıllık bütçeyi yönetti.

Axios yazarı Colin Demarest'in aktardığına göre Driscoll'ın bu yükselişinde, Pentagon'un tercih ettiği muhafazakar basın çevresinin dışındaki medyayla da iletişim kurma isteği ve yoğun seyahat trafiği etkili oldu.

Onay sürecinde 16 Demokrat üyeden destek alan Driscoll hakkında bazı senatörler ise tecrübe eksikliği kaygılarını dile getirmişti.