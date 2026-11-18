Aşağı Manhattan'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkan Nicolas Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bir dizi suçlamayı reddederek, "Ben Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanıyım ve 3 Ocak Cumartesi gününden beri kaçırılmış olarak buradayım" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun ve Trump yönetiminin en yüksek profilli ceza davasının seyri, artık bir yargıcın Maduro'nun o dönem hala Venezuela Devlet Başkanı olduğu yönündeki savunmasını kabul edip etmeyeceğine bağlı bulunuyor.

Maduro ve avukatlarının hukuki argümanlarının temelini oluşturan bu sorunun nasıl yanıtlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Brooklyn'de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera davasını yürüten eski federal savcı yardımcısı Gina Parlovecchio, davanın ilerlemesine izin verilip verilmeyeceğini veya nasıl gelişeceğini öngöremediklerini belirterek, "Bunun gerçekten hiçbir emsali yok" dedi.

Mahkemenin, bir ABD başkanının egemen bir ulusun liderini yasal olarak alıp Amerikan topraklarına getirerek yargılayabileceğine hükmetmesi halinde, bu durumun Donald Trump veya gelecekteki herhangi bir başkan için benzer yöntemlerin önünü açacak.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR

Başlangıçta terörizm, kokain ithal etmek için komplo kurma ve makineli tüfek ve "tahrip edici cihaz" bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Maduro ve eşi Cilia Flores'e yönelik iddianame geçen ay genişletildi.

Savcılar, çiftin Venezuela ordusu, yargısı ve kolluk kuvvetlerinin koruması altında ve terör örgütleriyle bağlantılı olarak 20 yıllık bir kokain kaçakçılığı planı yürüttüğünü öne sürdü.

Geçen ay eklenen yeni suçlamalarda ise çiftin iktidardayken aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu tutuklulara elektrik şoku, boğma, tecavüz, zorla çıplak bırakma, uzun süreli tecrit, aç bırakma ve psikolojik işkence gibi yöntemler uyguladığı iddia edildi. Ayrıca Flores için de terörizm suçlaması eklendi.

DÜNYAYI ETKİLEYECEK BİR EMSAL

Ek suçlamalar üzerine ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, duruşmanın planlanan başlangıç tarihini iki hafta erteleyerek 14 Haziran 2027'ye almıştı.

Ancak 92 yaşındaki yargıç Hellerstein'ın geçen ayın sonlarında hayatını kaybetmesinin ardından dava, Barack Obama tarafından atanan ve daha önce sürgündeki Çinli iş insanı Guo Wengui ile Trump'ın müttefiki Steve Bannon'ın davalarına bakan Federal Yargıç Analisa Torres'e devredildi.

Davayı takvimine uygun şekilde yürütmeyi hedeflediğini belirten Torres, ilk duruşmasını aralık ayı ortasında yapacak. El Chapo'yu duruşmada temsil eden ceza savunma avukatı Adam Fels şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçek şu ki, bu dava emsal oluşturacak mı? Evet, oluşturacak. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir emsal yaratacak. Asıl soru, bu emsalin bundan sonra herkesi ne kadar etkileyeceği"

MADURO'NUN UMUDU, EFSANEVİ AVUKATI

Maduro'nun savunmasına liderlik eden Washington merkezli ceza savunma avukatı ve Ulusal Ceza Savunma Avukatları Derneği eski başkanı Barry Pollack, daha önce WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı yaklaşık 15 yıl boyunca savunmuş ve 2024 yılında Assange'ın ABD hükümetiyle anlaşarak İngiliz hapishanesinden serbest kalmasını sağlamıştı.

Pollack ve Estevao'nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki en kapsamlı argüman, Maduro'nun Venezuela devlet başkanı olması nedeniyle her türlü cezai kovuşturmadan dokunulmazlığı bulunduğu yönünde.

Dilekçede, "Hiçbir mahkeme, kendi ülkesi tarafından görevdeki devlet başkanı olarak tanınan bir yabancı liderin, yargı merciinin onu siyasi olarak tanımaması nedeniyle tutuklanıp yargı yetkisine tabi tutulabileceğine hükmetmemiştir" ifadesine yer verildi.

TRUMP'IN SUÇLAMASI

Trump yönetimi ise Maduro'nun hileli seçimlerle iktidarı yasa dışı yollarla ele geçirdiğini ve 2019'dan bu yana "gayrimeşru" olarak nitelendirildiğini belirterek dokunulmazlık hakkı bulunmadığını savunuyor.

Yeni yargıç Torres'in yanıtlaması gereken temel soru ise kimin devlet başkanı olduğuna kimin karar vereceği olarak öne çıkıyor.

Maduro'nun avukatları, Trump yönetiminin görüşünün kabul edilmesi halinde uluslararası hukukun altüst olacağını savunarak, "Bu ülke, başka bir ülkenin kendi ulusal mahkemesinde devlet başkanımızı görevi kötüye kullanmakla suçlamasına, hele ki bu suçlamalarla yüzleşmek üzere devlet başkanımızı kaçırıp kendi ülkesine götürmesine asla müsamaha göstermez" açıklamasını yaptı.

Davanın yargılama aşamasına geçmesi halinde savunma ekibinin, Maduro ve Flores'in çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan askeri bir müdahale ile getirilme biçimine itiraz ederek mahkemenin yargı yetkisini sorgulaması da bekleniyor.

Ancak hukuk gözlemcileri, mevcut hukuki emsallerin bir sanığın mahkemeye getirilme şeklinin mahkemenin yargı yetkisini ortadan kaldırmadığı yönünde olması nedeniyle savunmanın bu alanda başarılı olma ihtimalini düşük görüyor.