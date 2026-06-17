ABD Senatosunda, İran ile yaşanan savaşın sona erdirilmesini hedefleyen "savaş yetkileri" tasarısı, Washington ve Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakatın ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerinin Kongre onayına tabi olmasını içeren tasarı, Senatoda gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

İran'a yönelik saldırılarla başlayan askeri sürecin başından bu yana Kongrede düzenli olarak oylamaya sunulan yasa tasarısı, dün Senatoda bir kez daha karşılık buldu.

ABD ile İran arasında 15 Haziran'da sağlanan mutabakatın hemen sonrasına denk gelen kritik oylamada, 47 "evet" oyuna karşı 48 "hayır" oyu kullanıldı.

Çok sayıda Demokrat Senatörün yanı sıra 4 Cumhuriyetçi Senatörün de lehte oy kullanmasına rağmen tasarı Senatodan geçemedi.

SAVAŞ YETKİLERİ YASASI NEDİR?

ABD'de 1973 yılında yürürlüğe giren "Savaş Yetkileri Yasası", devlet başkanının herhangi bir ülkeye karşı savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, bu tür adımların önceden Kongreye bildirilmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre tarafından onaylanmayan askeri çatışmalardan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de yasal bir zorunluluk haline getiriyor.

Senatodaki oylama öncesinde, iki ülke arasında yürütülen diplomatik temaslardan olumlu sonuçlar alınmıştı.

SON DURUM NE?

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın yürütülen müzakerelerin ardından Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile varılan mutabakatı doğrulayarak, resmi mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.