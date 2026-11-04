ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde üstünlük sağlayan Demokratlar, Kongre'de elde ettikleri yeni yetkiler çerçevesinde Donald Trump yönetimine yönelik denetim ve soruşturma hazırlıklarına başladı.

Son iki yılı azınlık konumunda tamamlayan ve yeni dönemde komite başkanlıklarını devralacak olan partililer, ocak ayında göreve başlayacak yeni Kongre oturumlarıyla birlikte Beyaz Saray ve yönetim yetkililerine yönelik ifade celpleri ile incelemelerin devreye sokulacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia, seçim sonuçlarının ardından X platformu üzerinden "AVUKAT TUTUN" paylaşımında bulundu.

Oregon Senatörü Ron Wyden ise yeni döneme dair öngörüsünü tek kelimelik bir paylaşımla "celpler" ifadesini kullandı.

Illinois Temsilcisi Delia Ramirez de Kongre önüne çağrılması muhtemel yönetim yetkililerine işaret ederek "Noem, Markwayne, Miller, Homan, Bovino, ne haber? Programınızı boşaltın" açıklamasını yaptı.

Connecticut Senatörü Ed Markey ise "Basacağımız tüm ifade celpleri için yeni ormanlar dikmeleri gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRATLAR UYARDI: 'AVUKAT TUTUN!'

Denetim Komitesi'nin başkanlığını devralması beklenen Garcia, seçimler öncesinde Punchbowl News'e yaptığı açıklamada ekiplerinin aylardır sessizce hazırlık yürüttüğünü kaydederek "Burada sıfırdan başlamıyoruz" demişti.

Komitenin Trump ailesinin ticari ilişkilerini, göç uygulamalarını, şirket yolsuzluğu iddialarını ve Jeffrey Epstein dosyalarının ele alınış biçimini mercek altına alacağını belirten Garcia; ifade çağrılma, itaatsizlik işlemleri ve hukuki süreçler dahil tüm imkanların olası Beyaz Saray direncine karşı kullanılabileceğini ifade etti.

İnceleme süreçlerinin Denetim Komitesi ile sınırlı kalmayacağı; Temsilciler Meclisi Adalet ve İç Güvenlik komitelerindeki Demokratların göç uygulamaları ve diğer Trump politikaları üzerindeki denetimlerini sürdüreceği, Senato Demokratlarının da kendi soruşturmalarını açabileceği de belirtildi.

HEDEFTE O BAKAN VAR

Açılması beklenen soruşturmalar kapsamında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Demokratların büyük hedefi olacağı tahmin ediliyor.

Demokratlar, Kongre'yi devralmadan önce Hegseth hakkında İran'a karşı yetkisiz bir savaş yürütmek ve Kongre denetimini engellemek gibi iddialarla azledilmesi için çağrılar yapmıştı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, geçtiğimiz ay yaptığı değerlendirmede çoğunluğa geldiklerinde atacakları ilk adımlarından birinin "Pete Hegseth'i başkentten kovmak" olacağını belirtmişti.

Hegseth'e yönelik adımların daha erken de gündeme gelmesi ise konuşulan olasılıklar arasında.

Kentucky'nin Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie, vekillerin ara dönem oturumu için toplanmasıyla birlikte bakanın azline yönelik kendi tasarısını oylamaya sunmayı planladığını duyurdu.

Massie, Hegseth'i İran savaşı sırasında Savaş Yetkileri Yasası'nı ihlal etmekle, ayrıca Venezuela ve Yemen'deki askeri operasyonlar ile uyuşturucu kaçakçılığı şüphelilerine yönelik adımlarda hukuka aykırı hareket etmekle suçluyor.

DEMOKRATLARIN PLANI NE?

Kongre komiteleri, yönetim yetkililerini ve sivil vatandaşları yeminli ifadeye çağırma hakkına sahip.

Bununla birlikte belge, yazışma ve kayıtları talep etme yetkilerini içeren geniş soruşturma haklarına sahip bulunuyor.

Temsilciler Meclisi kuralları uyarınca celp yetkisinin doğrudan komite başkanlarına devredilebilmesi, yeni dönemde Demokrat başkanların Cumhuriyetçilerin desteğini aramaksızın ifade ve belge talep edebilmesini sağlıyor.

Kongre celplerinin dikkate alınmaması ise itaatsizlik süreçlerini başlatabiliyor; ancak özellikle ayrıcalık iddiasında bulunan yürütme yetkililerinin sürece uymasını sağlamak uzun hukuki süreçlere neden olabiliyor.

Kongre, federal mahkemeler üzerinden yaptırım talep edebileceği gibi tanık hakkında cezai itaatsizlik kararı alarak dosyayı Adalet Bakanlığı'na sevk edebiliyor.

SEÇİMLERDE SON DURUM

ABD Başkanı için kritik olan seçimde Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilere karşı yarışan Demokratlar, büyük bir zafer kazandı.

ABD merkezli CNN'in sunduğu sandık verilerine göre muhalefet parti olan Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçileri seçimlerde geride bırakıyor.

Senato'da 50 sandalyeyi, mecliste ise 224 sandalyeyi geçmek için yarışın başladığı seçimde sandıklar tek tek açılıyor.

Halkın Trump politikalarına öfkesini arkalarına alan Demokratlar, "Mavi Dalga" olarak anılan bir seçim zaferine sebep oldu.

Senato'da 54 sandalyeyi kazanan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de 232 koltuğa ulaştı.

Cumhuriyetçiler ise Senato'da 43, Mecliste 139 koltuk korudu. Cumhuriyetçiler için en ağır ceza ise kale olarak bildikleri eyaletleri kaybetmeleri oldu.

Temsilciler Meclisi'nde 25 sandalyeyi hanesine katan Demokratlar, Senato'da da Cumhuriyetçilerden 7 koltuk devraladı.

Mecliste kontrolü sağlayan Demokratlar, Senato'yu da kontrol ederek ABD Kongresi'nde üstünlük sağladı.