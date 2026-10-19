Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği, bölgedeki karmaşık güvenlik şartlarını gerekçe göstererek Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Yayımlanan resmi uyarıda, olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksaklıklarına dikkat çekilerek bölgedeki vatandaşların teyakkuz düzeylerini artırmaları istendi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husi grubunun Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda sivil havalimanları ile diğer kritik altyapı unsurlarının hedef alındığı, söz konusu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada duruma ilişkin olarak, “Çatışmaların, söz konusu bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik, Orta Doğu'ya veya Orta Doğu'dan seyahat eden Amerikan vatandaşlarına havalimanı ve hava yolu operasyonlarını yakından izlemeleri ve acil durum planlarını önceden hazırlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Risklerin geniş bir alana yayılabileceğine işaret edilen resmi açıklamada, “İran ve İran'ı destekleyen gruplar; Amerikan işletmeleri ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere, denizaşırı ülkelerdeki diğer ABD çıkarlarını veya dünya genelinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabilir” denildi.