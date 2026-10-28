ABD yönetimi, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik kısa süreli ve yoğun bir askeri kampanya yürütülmesine hazırlıklı olunması yönünde çok sayıda Körfez Arap ülkesine bildirimde bulundu.

Diplomatik ve askeri kanallar üzerinden iletilen bu mesajlar, ABD ve İsrail'in Tahran'ın askeri gücünü kırmak ve ülkeyi müzakere masasına getirmek amacıyla yeni bir kapsamlı çatışma sürecine hazırlandığı şüphelerini artırdı.

ABD BÖLGEYE YIĞILMA YAPIYOR

Askeri hareketlilik verilerine ve konuya yakın yetkililerin ifadelerine göre ABD ordusu, füze savunmasını takviye etmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ilave bir Patriot sistemi sevk ediyor.

Ayrıca bölgedeki ABD birliklerinin olası bir gerilime karşı hassas konumdaki üslerden kaydırıldığı, mühimmat stoklarının yenilendiği ve bombardıman ile savaş uçaklarının olası saldırılar için hazırlık yaptığı aktarıldı.

Önümüzdeki ay Orta Doğu'da görev yapan yaklaşık 20 savaş gemisine ek olarak yeni bir uçak gemisi filosu ile Deniz Piyade hücum birliğinin de bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

TRUMP'IN ELİ TETİKTE, GÖZÜ SEÇİMDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini daha önce de belirtmişti. Ancak mitinglerinde saldırıya hazır olduğunu her fırsatta belirtti.

Geçtiğimiz hafta bir mitingde konuşan Trump, bahar aylarındaki ABD ve İsrail bombardımanlarına atıfta bulunarak, "Yine küçük bir 'Epik Öfke' operasyonu yapabiliriz ya da anlaşmaya varırlar" ifadelerini kullandı.

Trump, seçim sonrasında İran'ın altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek kapsamlı bir saldırı fikrine yakın durduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray ise "Var olabilecek veya olmayabilecek gizli askeri planlar hakkında yorum yapılmayacağını" belirtti.

Beyaz Saray "Başkan Trump, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için tüm seçenekleri masada tutmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca seçimlerden önce İran'a bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini ifade etti.

İSRAİL BASKISI GÖRÜŞMELERİ GÖLGELEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tahran yönetimini zayıflatmak ve rejimi devirmek amacıyla saldırıların yeniden başlatılması yönündeki baskısını sürdürdüğü ve İsrail ordusunun yeni saldırı planları ile hedeflerini belirlediği kaydedildi.

Diğer yandan bölgesel arabulucuların diplomatik temasları sürse de henüz bir sonuç alınamadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, 2025 yılı Haziran ayındaki çatışmalarda hasar gören İran nükleer tesislerinde henüz bir onarım veya yeniden inşa faaliyeti tespit etmediklerini söyledi.

Ancak müfettişlerin tesislere erişimi olmadığını ve nükleer maddelerin başka yere aktarılmadığını doğrulayamadıklarını ekledi.

İRAN HAZIR MI?

İran tarafı ise kamuoyuna ve özel kanallara yaptığı uyarılarda, olası bir saldırıya bölgedeki ekonomik ve sivil hedefleri vurarak sert yanıt vereceğini bildirdi.

Tahran yönetiminin elinde halen binlerce füze bulundurduğu ve savunma hattını güçlendirerek misilleme planları hazırladığı biliniyor.