Pentagon müfettişliği raporuna göre ABD'li general, ülke tarihinin en akıl almaz hatalarından birini yaptı: General, bir çanta dolusu gizli istihbarat raporu ve savaş haritasını trende unuttu.

ABD merkezli The Hill'in haberine göre rapor, Ukrayna ordusunu eğiten ve donatan birimin başındaki emekli Tümgeneral Antonio Aguto'nun görev süresince ciddi ihmallerde bulunduğunu ortaya koydu.

Cuma günü yayımlanan 56 sayfalık belge, Aguto'nun Polonya'ya giden bir trende çanta içindeki gizli haritaları 24 saatten fazla bir süre unuttuğunu ortaya koydu.

Almanya merkezli Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'nun (SAG-U) liderliğini yürüten Aguto, Mart 2024 sonundaki seyahatinde yanında götürdüğü gizli belgelerin kontrolünü astına devretmişti.

Ancak 4 Nisan 2024'te Polonya'ya varıldığında haritaların trende bırakıldığı, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin ise bu belgeleri bir gün sonra başıboş halde bulduğu anlaşıldı.

Aguto, belgelerin normal şartlarda kurye ile taşınması gerektiğini ancak "bir seferliğine böyle bir talimat verilmediğini" kabul etti.

KOMUTAN'IN DEFTERİ KABARIK

Aquto'nun inanılmaz hataları gizli belgeleri trende unutmakla sınırlı değil. Emekli Tümgeneral, Ukrayna'daki bir yemekte aşırı alkol tüketimi sonrası düşerek beyin sarsıntısı geçirdi, komuta ettiği askerlere kötü davrandı.

Hal böyle olunca Pentagon müfettişliği Aquto'yu soruştumaya başladı. Müfettişler, Mayıs 2024'te gelen üç anonim şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Aguto ve 33 tanıkla görüştü.

Yetkililer, olaylara aşina olan Dışişleri Bakanlığı personelinin ifadelerine başvururken; tıbbi kayıtları, resmi seyahat belgelerini ve hem gizli hem de gizli olmayan yazışmaları inceledi.

Aquto'nun komutanı olarak görev yaptığı SAG-U birimi, Amerika'nın Ukrayna'ya uzun vadeli desteğini sürdürmek amacıyla Kasım 2022'de yaklaşık 300 personelle kurulmuştu.

Soruşturma, birimin genel merkezindeki zararlı çalışma ortamı iddialarını da kapsasa da rapor, Aguto'yu birimdeki bu idari sorunlardan doğrudan sorumlu tutmadı.

Emekliliğinden hemen önce yaşanan bu olaylar dizisi, generalin kariyerinin son aylarında yaşandı. Aquto kısa süre sonra emekliliğini açıkladı.

SARHOŞ OLUP BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, Aguto'nun 13 Mayıs 2024 tarihinde Kiev'deki bir akşam yemeğinde yaşadıklarını anlatıyor.

General, bu resmi angajman sırasında yüzde 40 ila 50 alkol içeren "Chacha" isimli içkiyi tükettiğini ve "biraz sarhoş olduğunu" bizzat itiraf etti.

Akşam yemeğinin ardından otel odasında dengesini kaybederek başını duvara çarptığı ve beyin sarsıntısı geçirdiği ise sonradan ortaya çıktı.

Gece boyunca veya sabahın erken saatlerinde tekrar düşen Aguto'nun, ABD Büyükelçiliği'ne giderken üçüncü kez yere kapaklandığı, ceketinin yırtıldığı ve çenesini çarptığı kaydedildi.

Bir güvenlik görevlisi, generalin kendisini tanımasına rağmen "yüzüne sanki onu zar zor tanıyormuş gibi baktığını" ve üzerinden alkol kokusu geldiğini belirtti.

Raporda, "Mevcut kanıtların ağırlığı, Tümgeneral Aguto'nun 13 Mayıs gecesi ve 14 Mayıs sabahı gerçekleşen düşüşlerin neden olduğu orta ila şiddetli düzeyde bir beyin sarsıntısı geçirdiğini kanıtlamıştır" ifadesi kullanıldı.

'SINIR YOK' DEYİP KÖRKÜTÜK SARHOŞ OLDU

14 Mayıs'taki tıbbi muayene ve ardından bir nörolog tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme, görüntüleme testleriyle birlikte Aguto'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini kesinleştirdi.

Müfettişlik ofisi, generalin otel odasındaki ilk düşüşüne ve buna bağlı yaralanmasına "aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan sarhoşluğun etkilerinin" neden olduğu sonucuna vardı.

Aguto ise savunmasında "iyi niyetle hareket ettiğini" belirterek, dönemin ABD Avrupa Ordusu Komutanı General Darryl Williams'ın kendisine alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama getirmediğini savundu.

Aguto müfettişlere verdiği ifadede, "General Williams ile yaptığımız görüşmede alkol tüketimi konusunda bir sınırlama belirtmediği için, inandığım uygun talimatlar çerçevesinde iyi niyetle hareket ettim" diyerek kendini savundu.