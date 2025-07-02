ABD'de göçmenleri sınır dışı etme politikasını 'makul sebeplere dayandırma' politikası işlemeye devam ediyor... Kısa bir süre önce cüzdanını çaldırmasıyla gündeme gelen Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Florida'nın Everglades bölgesinde yer alan ve "Timsah Alkatrazı" lakabıyla anılan yeni göçmen kampını incelerken şoke eden bir açıklamada bulundu.

"OTURURKEN KENDİSİNİ YEMEYE BAŞLAMIŞ"

Noem, ülkede gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi) ile çalışan federal görevliler bana anlattı. Yakaladıkları bir yamyamı uçağa bindirmişler. Uçuş sırasında, koltuğunda otururken kendisini yemeye başlamış. Hemen müdahale ederek uçaktan indirmişler ve tıbbi müdahalede bulunmuşlar."

Olayın detaylarına ilişkin resmi bir rapor paylaşılmasa da Noem'in bu ifadeleri, sınır dışı edilen bazı kişilerin "aşırı tehlikeli" olduğunu vurgulamak amacıyla kullandığı düşünülüyor. Noem, sözlerini "Bu tür insanlar sokaklarımızda dolaşıyor. O kadar akıl dışı davranışlar sergiliyorlar ki bu ülkede yeri olmayan kişiler" diye sonlandırdı.

'TİMSAH ALKATRAZI' TARTIŞMA YARATIYOR

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis tarafından inşa ettirilen ve "Timsah Alcatrazı" olarak anılan göçmen kampı, eski bir hava üssü arazisine yalnızca 8 günde kuruldu. Yaklaşık 450 milyon dolarlık bir yıllık bütçeyle inşa ettirilen tesis, çadırlardan ve kafesli yatak bölümlerinden oluşuyor.

Trump yönetimi, bu kampı toplu sınır dışı operasyonlarının sembolü haline getirmeyi planlıyor. Vali DeSantis, kampın faaliyete girmesiyle birlikte göçmenlerin hızla gönderileceğini ve sürecin hızlandırılması için Ulusal Muhafızların göçmen yargıcı olarak görevlendirileceğini söyledi.

TRUMP: "TİMSAHLARLA KOŞMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Kampı ziyaret eden ABD Başkanı Trump ise tesisin zorlu doğa koşullarının caydırıcı bir mesaj taşıdığını belirtti. Basına konuşurken alaycı bir şekilde "Kaçmaya çalışırlarsa onlara timsahlarla birlikte koşmayı öğreteceğiz" dedi.

Trump, "Düz koşmayın, zikzak yapın" diyerek el hareketleriyle yön değiştirme örneği verdi ve şaka yollu "Bu şekilde hayatta kalma şansınız yüzde 1 artar" diye ekledi...