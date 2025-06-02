Morgan Stanley ABD ekonomisi ve Trump'ın tarife belirsizliklerinin dolar tarafına etkilerini değerlendirdi. ABD'li bankanın tahminlerine göre dolar, faiz indirimleri ve yavaşlayan büyümenin etkisiyle 2026'ın ortalarında en son Covid-19 salgını esnasında görülen seviyelere çekilecek.

Aralarında Matthew Hornbach'ın da bulunduğu stratejistler, 31 Mayıs'ta yayımladığı bir notta, ABD Dolar Endeksi'nin 2026'nın bu dönemlerinde yaklaşık yüzde 9 düşüş göstererek 91'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

Stratejistler, "Faizlerin ve döviz piyasalarının, geniş aralıklarda iki yıl süren dalgalı ticaretin ardından, ABD dolarını çok daha aşağı ve getiri eğrilerini çok daha dik hale getirerek sürdürülecek büyük trendlere başladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Morgan Stanley raporu, tüccarlar ve analistler ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarete dair yıkıcı yaklaşımını değerlendirirken, doların görünümünü sorgulayan sesler korosuna katkıda bulunuyor.

Meera Chandan liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri geçen hafta yatırımcılara ABD para biriminde düşüş eğiliminde olduklarını, bunun yerine yen, euro ve Avustralya dolarına bahis yapılmasını tavsiye ettiklerini dile getirdi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI NASIL ETKİLER?

*Ülkedeki ekonominin yavaşlamasına neden olurken, büyümede yavaşlama görülür.

*İlk etapta ithalata bağımlı sektörlerde hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olabilir. Çünkü ilgili sektörlerin üretim maliyetleri artar ve kârlılıkları düşer.

*Dolar endeksine yönelik düşüş beklentisi piyasalar tarafında sert hareketlenmelerin meydana getirebileceği beklenebilir. Dolar endeksindeki sert geri ekilme değerli metaller tarafına pozitif etki edebilir. Güvenli liman olan altın fiyatlarının, dolardaki düşüşle beraber yükselişe geçmesi beklenebilir.

*Euro/dolar paritesinde, dolardaki düşüşle beraber yükseliş beklentisi öne çıkabilir.