Goldman Sachs Research, küresel bakır piyasasına ilişkin güncel değerlendirmesinde, 2026’nın ilk yarısı için fiyat beklentisini artırdı. Ancak banka, ABD’nin rafine bakıra uygulamayı planladığı tarifelere dair netliğin sağlanmasının ardından, küresel arz fazlasının yeniden gündeme geleceğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağını öngörüyor.

Temel senaryoya göre, yüzde 15’lik bir tarifenin 2026 ortasında açıklanması ve 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Fakat açıklama ya da uygulamada yaşanabilecek olası bir gecikmenin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının yönünü önemli ölçüde etkileyebileceği aktarılıyor.

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin sona ermesiyle yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını ifade etti. Dinsmore, "Bu yükselişin son aşamalarında olduğumuz çok muhtemel, ancak ABD ekonomik büyümesi, yapay zeka harcamaları ve ABD stoklamaları önümüzdeki aylarda destekleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.13 bin doların üzerindeki fiyatın sürdürülmesini beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

LME'de bakır fiyatları Kasım sonunda ton başına 11 bin doların altındayken, 6 Ocak’ta 13 bin 387 dolarla rekor kırdı. Goldman Sachs, ilk çeyrekte fiyatların 13 bin dolar civarında destek bulmasını, yıl sonunda ise 11 bin dolara gerilemesini öngörüyor. Goldman Sachs, bakırın adil değerini yaklaşık 11 bin 500 dolar olarak hesaplıyor ve tarife kararının “fiyatlarda düzeltme için katalizör” olacağını tahmin ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.