Gümüş fiyatları, altındaki rallinin ve likidite sıkışmasının etkisiyle 51,73 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Spot piyasada ise gümüş 51,41 civarında yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gümüş fiyatı bu yıl yüzde 77'nin üzerinde artış kaydederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

YÜKSELECEK AMA...

Goldman Sachs, özel yatırım akışlarından dolayı orta vadede gümüş fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini fakat altına kıyasla yakın vadede artan oynaklık ve aşağı yönlü riskler konusunda uyardı.

Gümüş fiyatları altındaki harekete paralel ederek, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve tarifelerden kaynaklanan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi.

Gümüş fiyatı geçtiğimiz cuma günü ilk kez 50 doları aşmıştı.

Piyasalar, ekimde 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve sonrasında aralık ayında benzer bir indirimin gerçekleşmesi ihtimalini neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.

ABD Fed Başkanı Jerome Powell, yarın NABE yıllık toplantısında konuşma yapacak ve bu toplantı faiz indirimlerine dair yeni ipuçları sunabilir. Diğer Fed yetkililerinin de hafta boyunca konuşma yapması planlanıyor.