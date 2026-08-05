Ocak ayında ons başına 5 bin 500 dolar ile tarihi rekor kıran altın, takip eden aylarda 4 bin 50 dolara kadar geri çekilerek sert bir düzeltme sürecinden geçti.

Son günlerde teknik göstergelerin satış baskısının azaldığına işaret etmesiyle birlikte ons altın 4 bin 162 dolara, gram altın ise 6 bin 373 TL seviyesine yükseldi.

Kısa vadeli teknik görünüm ile uzun vadeli beklentiler arasındaki ayrışmaya rağmen, piyasa verileri yatırımcıların yeniden alım tarafına geçtiğini gösteriyor.

TEKNİK ANALİZDE 4.100 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Teknik analizlerde ons altın için 4 bin 4 bin 100 dolar bandı kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatların 4 bin 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, yukarı yönlü harekette ilk etapta 4 bin 200 dolar, ardından 4 bin 300 dolar seviyelerinin hedeflenebileceği belirtiliyor.

Analistler, yaşanan düşüşe rağmen uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını savunuyor. Merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik belirsizlikler ve küresel rezerv çeşitlendirme adımlarının altın talebini desteklemeye devam ettiği vurgulanıyor.

ONS VE KUR ETKİSİYLE GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER

Uluslararası piyasalardaki ons hareketliliği, Dolar/TL kurunda sert bir geri çekilme yaşanmadığı sürece doğrudan gram altın fiyatlarına yansıyor. Dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruduğu senaryoda; ons altının 4 bin 300 dolara tırmanması gram altını 6 bin 550 TL seviyesine taşıyabilir.

Ons altındaki yükseliş ivmesinin sürmesi ve 6 bin dolar seviyelerinin aşılması halinde ise gram altının 9 bin 100 lira sınırına kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.