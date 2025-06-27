ABD'de son günlerde borsalarda rekorlar yaşanırken, stratejistlerden ABD ekonomisine yönelik uyarılar geliyor.

Bank of America Corp'tan Michael Hartnett'e göre, ABD'nin faiz oranlarını düşüreceği beklentisi hisse senetlerine büyük yatırım akışını beraberinde getirirken spekülatif bir borsa balonu riski de artıyor.

ABD'nin Çin ve diğer ortaklarıyla ticaret anlaşmalarına yaklaşmasıyla beraber tarife savaşları ve jeopolitik konular yatırımcılar için daha az endişe kaynağı konumuna geliyor.

Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin arttığını fiyatlarken Başkan Donald Trump'ın vergi tasarısının önümüzdeki ay Kongre'de kabul edilip edilmeyeceğini görmek için beklemede.

Hartnett'in analizinde, “Tarifelerden vergi indirimlerine/faiz indirimine geçişin” yılın ikinci yarısında yüksek bir balon riskine ve doların daha da zayıflamasına yol açabileceğini dile getirdi.

EPFR Global'in verilerine atıfta bulunulan notta, 2025'te ABD hisse senetlerine 164 milyar dolar giriş olduğu ve bunun da tarihteki en büyük üçüncü yıllık giriş olduğu aktarıldı.