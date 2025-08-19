Goldman Sachs, ABD ekonomisinin mevcut performansının doların yüksek değerlemesini artık desteklemediğini söyleyerek, önümüzdeki dönemde doların değer kaybı yaşayabileceği tahmininde bulundu.

Banka, işgücü piyasasındaki gevşemenin de bu görüşü güçlendirdiğini belirtirken, bu hafta düzenlenecek Jackson Hole toplantısında geçtiğimiz yıla yakın bir tablo beklediklerini söyledi. Yetkililerin faiz indirimine kapı aralayacak açıklamalar yapabileceği fakat kesin politika sinyali vermelerinin zayıf ihtimal olduğu aktarıldı.

Faiz cephesinde ise gelen veriler ve Fed yetkililerinin söylemleri, kısa vadeli faizlerde daha fazla hareket alanı bulunduğunu ifade ediyor. Goldman Sachs'ın temel senaryosu, yıl içinde üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması tarafında.

Makroekonomik açıdan, daha düşük "denge istihdam" eşiği ve sıkılaşan işgücü arzı, zayıf potansiyel büyüme ve düşük kısa vadeli doğal faiz oranı anlamına geliyor; bu da dolar için negatif senaryo.

Enflasyon tarafında, son veriler özellikle ÜFE, tüketici fiyatlarının Fed politikaları için kısıt oluşturmadığını gösterirken, şirketler açısından dalgalı ve belirsiz bir faaliyet ortamını gösteriyor.