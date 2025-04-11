Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, modelin gösterdiği düşüş ihtimalinin yüzde 35’in üzerinde olduğu belirtildi. Bu seviyenin, tarihsel olarak ciddi piyasa düzeltmelerinin yaşandığı dönemlerle örtüştüğü ifade edildi. Raporda, “Modelimiz Ocak ayından bu yana aşağı yönlü riski artırıyor.

Hem kısa vadede (3 ay) hem de orta vadede (12 ay) yüzde 35’in üzerindeki oranlar, hisse senetleri için güçlü bir satış sinyali anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Bankanın analistleri aynı zamanda, bu yüksek oranların S&P 500 endeksinde ilave kayıpların yaşanabileceğine işaret ettiğini aktarıldı. Raporda, “Ekonomistlerimizin baz senaryosunda da düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Zayıf makroekonomik temeller ve resesyon endişeleri, riskleri artırıyor. Tarihsel veriler, bu tarz dönemlerde daha derin kayıpların görüldüğünü gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.

Goldman Sachs, mevcut düşüşün henüz dip seviyeye ulaşmadığını ve piyasada yeni düzeltmeler yaşanabileceğini vurguladı. Raporda, “Aşağı yönlü risk henüz zirve yapmadı. Net bir toparlanma sinyali görülmeden önce, piyasalarda dalgalanma sürecek gibi görünüyor” değerlendirilmesinde bulunuldu.