ABD merkezli banka JPMorgan, Türkiye piyasalarına ilişkin son değerlendirme notunda Türk Lirası'na yönelik görünümünü koruduğunu açıkladı.

Bankanın analizinde, küresel risk iştahı üzerindeki baskının gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili olduğu ve doların geniş ölçekte güçlü seyrini sürdürdüğü belirtildi. Dolar/TL'deki fiyat hareketlerinin ise kamu bankalarının döviz satışlarıyla sınırlı kaldığı ifade edildi.

Notta, dolar/TL seviyesinin beklenen kademeli değer kaybı patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu vurgulandı. Yurtdışı kaynaklı sermaye akımlarının ise pazartesi günü görülen reel para girişlerinin ardından karışık bir görünüm sergilediği aktarıldı.

YERLİ YATIRIMCI DAVRANIŞLARI TAKİP EDİLİYOR

JPMorgan, yurt içi yerleşiklerin davranışlarının Türkiye piyasaları açısından temel izleme alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Değerlendirmede, bireysel yatırımcılar tarafında şu aşamada belirgin bir dolarizasyon sinyali görülmediği kaydedildi.

Siyasi risklerin son haftalarda bir miktar azaldığı belirtilen notta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin komisyona sunulmasının ardından gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Banka ayrıca seçimlere ilişkin temel senaryosunun hâlâ 2027 yıl sonuna daha yakın bir takvime işaret ettiğini belirtti.

DÖVİZ REZERVLERİNDE TOPARLANMA DİKKAT ÇEKTİ

JPMorgan, geçen hafta görülen güçlü yurtdışı girişlerinin döviz rezervlerine de olumlu yansıdığını bildirdi.

Notta, swap hariç net rezervlerin yeniden 30 milyar dolar seviyesine yaklaştığı ifade edildi.

Mevcut döviz politikası çerçevesinin, rezerv birikiminin devam etmemesi ve yerel yatırımcı davranışlarının destekleyici olmaması halinde uzun vadede sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceği değerlendirildi.

Buna karşın, mevsimsel olarak daha olumlu seyreden cari denge dinamiklerinin kısa vadede Türk Lirası'nı desteklemeyi sürdürebileceği belirtildi.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE HAZİRAN ENFLASYONU VAR

JPMorgan, mevcut koşullar altında Türk Lirası'nda uzun pozisyonunu koruduğunu açıkladı.

Bankaya göre dolarizasyonun bugüne kadar olduğu gibi sınırlı kalması durumunda, mevcut döviz politikası çerçevesinin korunması ve kontrollü değer kaybı sürecinin devam etmesi temel senaryo olmayı sürdürüyor.

Notta, Türkiye piyasaları açısından bir sonraki önemli gündem maddesinin gelecek hafta açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi olduğu belirtildi.

JPMorgan, özellikle güçlü dolar ortamında beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisinin, Türk Lirası'nda enflasyonun altında kalacak şekilde bir miktar daha hızlı nominal değer kaybını destekleyebileceğini ifade etti. Bunun amacının ise TL'deki reel getiri çıpasını korumak ve yeniden dolarizasyon baskısı oluşmasının önüne geçmek olduğu kaydedildi.