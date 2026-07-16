Borsa İstanbul'da işlem gören dev banka hisseleri için değerlendirmesini yenileyen Bank of America (BofA), Türk bankacılık sektörüne yönelik beklentilerini değiştirdi. İki yıldan uzun süredir özel bankalar için koruduğu olumlu duruşu sonlandıran kurum, makroekonomik görünümdeki gecikmeleri işaret ederek özel bankaların tavsiye derecesini "Al" seviyesinden "Nötr" seviyesine çekti. GECİKEN FAİZ İNDİRİMLERİ Raporda, Türk bankalarının yeniden değerlenme sürecinin beklenenden daha uzun zaman alacağı ifade edildi. Süregelen yüksek enflasyon ve parasal gevşeme adımlarının yavaş ilerlemesi nedeniyle bankaların özkaynak kârlılıklarının enflasyon seviyesinin üzerine çıkma süresinin uzadığı aktarıldı. Analizde, önümüzdeki yıl reel getirilerin pozitife dönmesi öngörülse de bu tablonun sürdürülebilirliğine dair belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekildi. ÖZEL BANKLARIN NOTLARI DÜŞÜRÜLDÜ Yapılan analiz sonucunda sektörün önde gelen dört özel bankasında tavsiye dereceleri düşürülürken yeni hedef fiyatlar şu şekilde belirlendi: Akbank (AKBNK): Tavsiye "Al"dan "Nötr"e düşürüldü. Eski hedef fiyat 89,143 TL'den 84 TL seviyesine çekildi. Garanti BBVA (GARAN): Tavsiye "Al"dan "Nötr"e indirildi. Eski hedef fiyat 171,086 TL'den 159 TL'ye revize edildi. Yapı Kredi (YKBNK): Tavsiye "Al"dan "Nötr"e çekildi. Eski hedef fiyat 43 TL yerine 42,4 TL olarak güncellendi. İş Bankası (ISCTR): Tavsiye "Al"dan "Nötr"e geriledi. Eski hedef fiyat 19,085 TL'den 17,2 TL'ye revize edildi. KAMU BANKALARINDA TAVSİYELER KORUNDU Kamu bankalarına yönelik değerlendirmelerde ise mevcut tavsiye pozisyonları değiştirilmezken, hedef fiyatlarda farklı yönlü güncellemeler yapıldı: Halkbank (HALKB): "Endeks altı getiri" tavsiyesi korundu. Eski hedef fiyat 17,4 TL'den 22,4 TL'ye yükseltildi. VakıfBank (VAKBN): "Endeks altı getiri" tavsiyesi sabit tutuldu. Eski hedef fiyat 32,6 TL'den 30,8 TL seviyesine çekildi.

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