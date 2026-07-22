Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden LNG ihracatının normalleşme tarihine yönelik beklentisini de temmuz ayından ekim ayına erteledi.

Revizyonda, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri ile küresel LNG ihracatının yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle beklenenden daha uzun süre aksayacağı varsayımı etkili oldu.

Goldman Sachs, yaz sezonunun geri kalanında küresel LNG arzında yıllıklandırılmış bazda 16 milyon tonluk (yaklaşık yüzde 4) bir azalma yaşanacağını öngördü.

Banka, bunun sonucunda Kuzeybatı Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranının, kış sezonunun başlangıcı olan ekim ayı sonunda yüzde 67 seviyesinde kalacağını tahmin etti. Goldman Sachs daha önce aynı dönem için yüzde 74 doluluk oranı öngörmüştü. Mevsim normallerinde sıcaklıkların gerçekleşmesi halinde ise depolardaki doluluk oranının kış sezonunun bitimi olan mart sonunda, yüzde 28 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Söz konusu görünüm doğrultusunda Goldman Sachs, Hollanda merkezli TTF doğal gaz fiyatına ilişkin 2026'nın üçüncü çeyreği ve dördüncü çeyreği tahminlerini sırasıyla megavatsaat başına 41 eurodan 60 euroya ve 40 eurodan 53 euroya yükseltti.

Banka, 2027 için TTF fiyat tahminini de megavatsaat başına 30 eurodan 31 euroya çıkardı.

Goldman Sachs, Orta Doğu enerji ihracatının ancak 2027 boyunca kademeli olarak normalleşmesi senaryosunda Avrupa'da TTF fiyatlarının Asya talebini yeterince azaltabilmesi için megavatsaat başına 100 euronun üzerine çıkması gerekebileceğini öngördü.

Buna karşılık, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların beklenenden hızlı toparlanması halinde fiyatların megavatsaat başına yaklaşık 40 euro seviyesine gerileyebileceği değerlendirildi.

Öte yandan Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın deniz taşımacılığına tamamen açık kalacağı varsayımıyla, 2028 ve 2029'a ilişkin düşük fiyat beklentisini korudu. Banka, TTF fiyatının 2028'de megavatsaat başına 19 euro, 2029'da ise 16 euro olacağını tahmin etti.

Değerlendirmede ayrıca, ABD'de devreye alınacak yeni LNG ihracat projeleri ile Asya'da kömür ve yenilenebilir enerji üretimindeki olası artışların orta ve uzun vadede doğal gaz fiyatları üzerinde ilave aşağı yönlü baskı oluşturabileceği belirtildi.

Öte yandan, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 59,66 eurodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 13.21 itibarıyla düne göre yüzde 3,6 artışla 61,83 euroya yükseldi.