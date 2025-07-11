Goldman'a göre dolar tekrar riskli para birimi gibi işlem görmeye başlayabilir. Analistler Karen Reichgott Fishman ve Lexi Kanter, ticaret tarifeleri, Fed'in bağımsızlığıyla ilgili artan politika belirsizliği, mali endişeler ve ABD varlıklarından uzaklaşmayı potansiyel tetikleyiciler olarak açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret ortaklarına karşı sert vergiler uygulama tehditleri sonrasında uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan düşüş, para biriminin güvenli liman statüsünde kalıcı bir değişim yaşandığı yönündeki spekülasyonları daha da tetikledi.

Goldman Sachs analistleri bu değişimin gerçekleşeceğini tahmin etmese de, dolar için kısa vadede inişli çıkışlı bir yol olabileceğini dile getirdi.

Bazı ölçütlere göre dolar, son haftalarda istikrar kazanmasına rağmen riskli bir para birimi gibi işlemlerine devam ediyor.

Bloomberg tarafından derlenen veriler, Amerikan doları ile yakından takip edilen bir G-10 volatilite göstergesi arasındaki korelasyonun son yedi yılın en düşük seviyesinde hareketleniyor.

Son 15 yılın büyük bir kısmında, korelasyon pozitif bölgedeydi. Bu da, doların güvenli liman olmaktan çıkıp daha çok 'oynaklık kaynağı' gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Goldman Sachs analistleri, 2025'in en "çarpıcı" gelişmelerinden birinin doların ABD hisse senetleriyle beraber satış eğiliminin artması olduğunu belirtti.

Notta, hisse senetleri, hazine tahvilleri ve doların beraberinde değer kaybetmesiyle "ABD varlıklarının çekiciliğinin azaldığına dair daha endişe verici bir işaret"in de daha görünür hale geldiği aktarıldı.