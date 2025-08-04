Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında istihdam rakamları takip edildi. Buna göre temmuz ayında 73 bin açıklandı. Haziran ayında daha önce bildirilen 147 bin kişilik artışın ardından, istihdamın 110 bin kişi artacağını tahmin etmişti.

Son gelen verilerin kötü sinyaller vermesinin ardından yatırımcılar " güvenli limanlara" yöneldi. Bu da altın fiyatlarını yukarı çekti. ABD'li finans kuruluşu Citi, gelişmelerin ardından altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini yukarı yönlü güncelledi.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Citi son raporunda 3 bin 300 dolar olan 3 aylık spot altın fiyat tahminini 3 bin 500 dolara çıkarttı. Ayrıca altın için öngörülen fiyat aralığı da 3 bin 100 ile 3 bin 500 dolar bandından 3 bin 300 ila 3 bin 600 dolar seviyesine yükseltti.

Banka, ABD’de kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümündeki bozulmanın etkisiyle, altın tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

ALTINDA SON DURUM

Açıklanan ABD verilerini beklentinin altında kalması sonucu, dolarda sert düşüşler görülürken, altın fiyatları kayıplarını toparlayarak yukarı fırladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle cuma gününü3 bin 285 ile 3 bin 335 dolar aralığında geçiren ons altın yeni günde sabah seansında 3 bin 356 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL'deki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle, gram altında yükselişler görülüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 4 bin 287 liradan tepki alımı başlatan gram altın 4 bin 405 liraya yükseldi. bugün ise sabah seansında 10.47'de 4 bin 385 lirada bulunuyor.

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