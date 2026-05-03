ABD'li banka Bank of America, gümüşte arz açığına dikkat çekerek, yıl sonuna kadar sergileyebileceği performansa dair iki farklı hedef fiyat yayımladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ ORANI ROTAYI BELİRLİYOR

Yayımlanan analizde, bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren rasyonun, tarihsel ortalamaların altına inmesi durumunda fiyatların patlayacağı tahmininde bulundu. İşte bankanın senaryoları...

135 DOLARLIK BOĞA RALLİSİ

Bankacılık devi senaryoları şu şekilde sıraladı:

Altın fiyatlarının 5 bin dolara ulaşması ve rasyonun 2011'deki gibi 32'ye 1 seviyesine gerilemesi durumunda gümüşün ilk hedefi 135 dolar olabileceği belirtildi.

309 DOLARLIK REKOR TAHMİN

Banka gümüşe yönelik rekor beklentisini söyleyerek, 2. senaryoyu paylaştı. Banka 1980’deki büyük gümüş sıkışmasında görülen 14’e 1 oranının bugünkü piyasa koşullarında tekrarlanması durumunda gümüşün 309 dolara tırmanabileceği açıklandı.

ALTIN YÜKSELİRSE GÜMÜŞÜ DE YANINA ALIR

Gümüşün hem parasal bir varlık olması hem de altın boğa piyasasıyla beraber hareket etme eğilimi, gümüşün altına oranla daha sert yükselebileceğine işaret ediyor.

YILLARDIR KAPANMAYA ARZ AÇIĞI

2025'te üst üste beşinci kez verilen arz açığı ve 716 milyon onsa ulaşan kümülatif eksiğin fiyatlar üzerindeki baskısı artıyor.

ERİYEN YER ÜSTÜ STOKLARI ALARM VERİYOR

Son 15 yılda yer üstü gümüş stoklarında yaklaşık yarım milyar onsluk bir düşüş yaşanması, piyasayı yeni bir "sıkışma" noktasına taşıyor.

JEOPOLİTİK RİSK VE ENFLASYON ETKİSİ

İran savaşı ve enerji fiyatları kaynaklı enflasyon belirsizliği, yatırımcıların güvenli liman arayışında gümüşü ön plana çıkarıyor.

TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA FAKTÖRÜ

Güneş enerjisi sektöründeki değişimlere rağmen, veri merkezi kurulumları ve yapay zeka yatırımları gümüş talebini diri tutmaya devam ediyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE VAZGEÇİLMEZ GÜÇ

Kalite ve güvenilirliğin kritik olduğu modern askeri sistemlerde gümüşten vazgeçilememesi, metalin sanayi ayağını güçlü kılıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.