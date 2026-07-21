Orta Doğu'daki gerilim devam ederken piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmaz, petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bankacılık devi Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının uzun süre aksaması halinde Brent petrol fiyatının dördüncü çeyrekte varil başına 120 doların üzerine yükselebileceğini açıkladı.

Daan Struyven liderliğindeki analistler, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim ve Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 45'inin altına gerilemesinin fiyatları tekrardan yukarı taşıdığını aktardı.

Banka, temel senaryosunda ise bölgedeki gerilimin azalacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede Brent petrolün yılın son çeyreğinde ortalama 80 dolar, 2027'de ise 75 dolar seviyesinde işlem görmesi tahmin ediliyor.

YUKARI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR

Analistler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek aksamaların yanı sıra Kızıldeniz'deki olası sevkiyat kesintilerinin petrol fiyatlarına yönelik riskleri yukarı yönlü tuttuğunu dile getirdi.

ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlaması ve İran destekli Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'dan yapılan petrol sevkiyatlarını engelleme tehdidi, küresel enerji piyasalarında oynaklığı artırdı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol yeniden 91 doların üzerine çıktı.

KIZILDENİZ KRİTİK AŞAMADA

Yayımlanan raporda, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatların, Basra Körfezi'nden çıkışı aksayan ham petrolün uluslararası müşterilere ulaştırılmasında kritik rol oynadığına dikkat çekildi.

Analistler aynı zamanda ikinci çeyrekte küresel petrol stoklarında yaşanan düşüşün piyasayı olası arz şoklarına karşı daha kırılgan hale getirdiğini dile getirdi.

Bununla beraber Çin'in petrol ithalatındaki zayıflamanın ve talebin yüksek fiyatlara karşı daha duyarlı duruma gelmesinin, olası fiyat yükselişlerini sınırlayabilecek unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı.

YATIRIMCILARA AVRUPA DİZELİ UYARISI

Goldman Sachs, Orta Doğu ve Rusya kaynaklı jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılara Aralık 2026-Mart 2027 dönemini kapsayan Avrupa dizel zaman farkı (diesel time spread) pozisyonlarında uzun yönlü strateji önerdi.

Banka, Avrupa dizel piyasasının savaş öncesinde de sıkı bir arz görünümüne sahip olduğunu, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü, ayrıca kasırgalar, aşırı yaz sıcaklıkları ve ertelenen bakım çalışmalarının arz üzerinde ilave risk oluşturduğunu kaydetti.