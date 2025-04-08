ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, küresel belirsizliklerin etkisiyle, petrol fiyatlarında yaşanabilecek ihtimallere dair öngörülerde bulundu.

Goldman Sachs, iki varsayım altında Brent ve Batı Teksas (WTI) ham petrol fiyatlarının Aralık 2025'te sırasıyla varil başına 62 ve 58 dolar, Aralık 2026'da ise 55 ve 51 dolar olacağı öngörüsünde bulundu.

Banka, 7 Nisan tarihli bir notta, ilk tahminin ABD ekonomisinin 9 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerinde büyük bir indirimle resesyondan kaçınması olduğunu belirtti. İkincisinin ise, sekiz OPEC+ ülkesinden gelen arzın Haziran-Temmuz aylarında her biri 130 bin 140 bin varillik iki nihai artışla ılımlı bir biçimde artması olduğunu ifade etti.

Fakat Goldman Sachs, tipik bir ABD resesyonu ve OPEC temel senaryosunda Brent'in Aralık 2025'te 58 dolara, Aralık 2026'da ise 50 dolara gerileyeceğini öngörüsünde bulunduklarını da ifade etti.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının tarife politikasında çok keskin bir tersine dönüş halinde tahminlerini aşabileceğini de belirtti.

Goldman, küresel GSYH'nin yavaşlaması senaryosunda ve OPEC baz senaryosunun değişmemesi durumunda Brent'in Aralık 2025'te 54 dolara, Aralık 2026'da ise 45 dolara gerileyeceğini tahmin ettiklerini ileri sürdü.

Goldman, hem küresel GSYH'nin yavaşlaması hem de OPEC+ kesintilerinin tamamen gevşemesinin OPEC dışı arzı disipline edeceği daha uç ve daha az olası bir senaryoda, Brent fiyatlarının 2026'nın sonlarında varil başına 40 doların biraz altına düşeceğini öngörülüyor.