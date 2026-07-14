JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 57,3 milyar dolara çıktı. Banka, 2025'in ikinci çeyreğinde 44,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 artışla 21,2 milyar dolara ulaştı. JPMorgan Chase, 2025'in ikinci çeyreğinde 14,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ikinci çeyrekte 7,7 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 5,24 dolar seviyesindeydi.

"GELİRLERİ HER İŞ KOLUNDA REKORA ULAŞTI"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, şirket genelinde performansın güçlü olduğunu ve her iş kolundaki gelirlerin yeni bir rekora ulaştığını bildirdi.

ABD ekonomisinin bu yıl daha güçlü iş yatırımları ve istihdam sayesinde kayda değer bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek, "Bu güç, yapay zeka kaynaklı sermaye yatırımları, mali teşvikler ve daha verimli düzenlemelerin sağladığı faydalar gibi çeşitli unsurlarla destekleniyor. Ancak jeopolitik gerilimler ve savaşlar, kalıcı enflasyon, büyük küresel mali açıklar ve yüksek varlık fiyatları gibi bazı riskler, tektonik plakalar gibi yüzeyin altında hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Dimon, bunların yönetilebilir kalabileceğini ancak hareket etmeleri veya çarpışmaları durumunda önemli bozulmalara da yol açabileceğini vurgulayarak, bu riskleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

BANK OF AMERİCA

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 9,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in ikinci çeyreğinde 7,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 90 sent olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,21 dolara çıktı.

Bank of America'nın geliri de yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 31,6 milyar dolara yükseldi. Banka, 2025'in aynı döneminde 27,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2025'in aynı dönemindeki net karı 3,7 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2025'in ikinci çeyreğinde 10,91 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 20,98 dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 20,3 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2025'in ikinci çeyreğinde 14,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

WELLS FARGO

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl ikinci çeyrekte 20,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı ise 2025'in aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 17 artışla 6,4 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 2 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2025'in aynı döneminde 1,6 dolar seviyesindeydi.

CİTİGROUP

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 5,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,96 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 24,8 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 21,7 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.