Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değerinden milyarlarca doların silinmesine yol açan yatırım fonu krizinin ardından Türk hisse senetleri ayı piyasasına girmeye yaklaştı.

BIST 100 İndeksi, Çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 1,7’ye varan düşüşle 12.084 puana geriledi. İndeksin bu seviyelerde kapanması durumunda, Mayıs ayı başındaki zirvesinden bu yana yüzde 20’lik bir kayıp yaşanmış olacak. Dolar bazında değerlendirildiğinde ise BIST 100 indeksindeki düşüş yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştı.

FON LİKİDİTELERİNDEKİ SORUN PİYASAYA YAYILDI

Piyasalardaki dalgalanma, likiditesi düşük hisse senetlerinde yoğun pozisyon tutan yatırım fonlarında başlayan likidite sorunlarıyla ortaya çıktı.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonların katılım payı iade taleplerini karşılayamaması üzerine satış baskısı Borsa İstanbul geneline yayıldı. Düzenleyici kurumlar ve Merkez Bankası tarafından atılan adımlara rağmen devam eden süreçte 131 fon tasfiye edildi ve finans sektöründen çok sayıda yönetici gözaltına alındı veya tutuklandı.

TASFİYE SÜRECİ İÇİN YENİ KURUL OLUŞTURULDU

Krizden etkilenen yatırım fonlarının tasfiye sürecini denetlemek amacıyla Türkiye'de yeni bir kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında faaliyet gösterecek kurula ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarının daha sağlam bir zeminde işlemesini sağlamak amacıyla idari ve yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini açıkladı.

EYLÜL AYINDA PİYASA DEĞERİNDEN 100 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Eylül ayında Türk piyasasının değerinden 100 milyar doların silinmesine neden olan bu düşüş, ülkenin hızla büyüyen fon sektöründeki risk alma davranışlarını gündeme getirdi. İndeks, Eylül ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek 2020 yılından bu yana en kötü aylık performansını kaydetti.

Düzenleyici kurumlar Ağustos ayı sonunda halka açıklık oranı düşük şirketlerde yoğunlaşan fonlara yönelik kuralları sıkılaştırmış olsa da, çok sayıda yatırımcı bazı portföy yönetim şirketlerindeki olağandışı kazanç uyarılarına rağmen bu adımların geç atıldığını belirtiyor.