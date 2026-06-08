ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington yönetiminin yürüttüğü diplomatik girişimlerin Lübnan'ın yararına olduğunu savunan İsa, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, bazı bölgelerin iadesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde ilerleme sağlanacağını ifade etti.

'KALICI ATEŞKES HEDEFLENİYOR'

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese değinen İsa, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürecin başarıya ulaşabilmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan İsa, ABD'nin bu konuda yoğun diplomatik çaba harcadığını söyledi.

Washington'un Güney Lübnan'da yaşanan yıkım ve insani sorunları yakından takip ettiğini kaydeden İsa, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

PİLOT BÖLGELER PLANI

İsa, Güney Lübnan'da oluşturulması planlanan "pilot bölgelerin" sivillerin dönüşüne açık olacağını ve güvenliğin Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanacağını belirtti. Bu bölgelerde yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının ve model bir uygulama oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik son saldırısına da değinen İsa, saldırının Hizbullah'ın eylemlerine karşılık gerçekleştirildiğini öne sürdü.

ABD'nin 3 Haziran'da açıkladığı şartlı ateşkes önerisinde, Hizbullah unsurlarının saldırıları durdurması ve Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi karşılığında geniş kapsamlı bir ateşkes öngörülmüştü.

Metinde ayrıca, ABD'nin koordinasyonunda Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek güvenlik gücü olarak görev yapacağı pilot bölgelerin oluşturulması konusunda tarafların mutabık kaldığı belirtilmişti.

Ancak Hizbullah, söz konusu şartları kabul etmediğini açıklayarak ateşkes teklifini reddetmişti. Bu nedenle bölgedeki diplomatik süreç ve güvenlik dengeleri yakından takip edilmeyi sürdürüyor.