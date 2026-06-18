Küresel finans devlerinden Citigroup, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tondaki açıklamaların ardından faiz indirimi tahminlerini revize etti. Wall Street merkezli kurum, Fed'in faiz indirim sürecine başlamasına yönelik beklentisini bir ay ileriye taşıdı. Bankanın güncel projeksiyonuna göre, daha önce eylül, ekim ve aralık aylarında yapılması beklenen faiz indirimleri artık Ekim 2026, Aralık 2026 ve Ocak 2027 aylarında gerçekleştirilecek.

FED BAŞKANI İLK TOPLANTISINDA NE YAPTI?

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh'ın kapsamlı bir politika gözden geçirmesiyle görevine başladığı çarşamba günkü toplantısında gösterge faiz oranını değiştirmeyerek sabit bıraktı. Ancak artan enflasyon endişeleri doğrultusunda, karar alıcıların neredeyse yarısının bu yıl içinde faiz artışı beklemeye başlaması dikkat çekti.

Citigroup analistleri yayımladıkları notta şu değerlendirmede bulundu:

"Warsh bunu açıkça dile getirmemiş olsa da yetkililerin son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşü analiz etmek için daha fazla zamanı olsaydı, noktasal grafikteki tahminlerin birçoğunun daha düşük seviyelerde oluşacağı yönündeki görüşümüze muhtemelen katılıyor."

TRUMP'IN ADAYI ZORLU BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA

ABD Başkanı Donald Trump tarafından faizleri düşüreceği beklentisiyle göreve getirilen Kevin Warsh, kurul içinde bu tür gevşeme adımlarına yönelik desteğin azalmasıyla zor bir sınav veriyor. LSEG verilerine göre piyasalar, ekim ayına kadar 25 baz puanlık bir faiz artışını halihazırda tamamen fiyatlamış durumda.

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Daha önce yaşanan İran savaşı, akaryakıt fiyatlarını yukarı fırlatarak küresel tedarik zincirinde kesinti endişelerine yol açmış ve enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkarma tehdidi yaratmıştı.

İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını yeniden sağlama konusunda uzlaşmasıyla petrol fiyatlarında keskin düşüşler görülse de söz konusu anlaşmanın geleceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Citigroup, haziran-ağustos döneminde çekirdek TÜFE verilerinde zayıflama ve iş gücü piyasasında soğuma eğiliminin devam etmesini beklese de politika yapıcılar arasında faiz indirimlerine başlanması yönünde bir uzlaşının sağlanmasının zaman alabileceğini öngörüyor.