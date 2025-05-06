Goldman Sachs, 2025 yılı sonu itibariyle altının ons fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşmasını bekliyor. Banka, altının değer kazanacağını belirterek, 2026 yılı ortalarında fiyatın 4 bin dolara yükselmesini öngörüyor. Bu tahmin, banka tarafından "yapısal boğa" olarak adlandırılan uzun vadeli bir görüşün bir parçası olarak sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Goldman Sachs, ekonomik bir resesyon durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor. Özellikle, ETF girişlerinin artmasıyla birlikte altının ons fiyatının 3 bin 880 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, aşırı risk senaryolarının gerçekleşmesi durumunda—örneğin, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişelerin artması veya ABD'nin rezerv politikasında değişiklikler olması gibi durumlar—altının 2025 sonuna kadar 4 bin 500 dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARININ DOLAR KURU İLE ETKİLEŞİMİ

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, altın fiyatlarındaki artış, gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Eğer ons altın 4 bin dolara yükselirse ve dolar kuru 38.60 seviyelerinde sabit kalırsa, gram altının fiyatı 4965 TL’ye çıkabilir. Eğer ons fiyatı 4 bin 500 dolara ulaşırsa, gram altının fiyatı 5 bin 585 TL'yi bulabilir.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs’ın tahminleri, altının gelecekteki güvenli liman rolünü pekiştiriyor. Ekonomik belirsizlikler ve risk senaryoları, altına olan talebi artırabilir ve fiyatların daha da yükselmesine yol açabilir. Bu da, altın yatırımcıları için uzun vadeli kazanç fırsatları yaratabilir.