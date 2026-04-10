Parsley Ong'un da aralarında bulunduğu JPMorgan analistlerinin 10 Nisan tarihli notunda, şu anda piyasanın Hürmüz Boğazı'nda trafiğin hızla yeniden başlayacağını fiyatladığını, Mayıs ayına kadar normal akışın yaklaşık yarısının ve Haziran ayına kadar da tam olarak yeniden başlamasının beklendiği belirtildi.

Fakat analistlere göre Temmuz ayına kadar savaş öncesi seviyelere daha kademeli geri dönüş, fiyatlara varil başına 15 ila 20 dolarlık yukarı yönlü risk getirebilir.

Hem Brent hem de Batı Teksas petrolü, varil başına 100 dolar seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor. Analistlere göre bu seviyeden 15 ila 20 dolarlık artış, vadeli işlemlerin Mart ortasında görülen 120 dolar civarındaki kriz dönemi zirvelerini test etmesine yol açacak.

İran ile ABD'nin geçici ateşkes üzerinde anlaşmasına rağmen, bölgede yüzlerce gemi mahsur kalmaya devam ediyor. Washington ve Tahran'ın bu hafta sonu görüşmeler yapması bekleniyor ve rotanın durumu her iki taraf için de odak noktası olacak.

Analistlere göre, 9 Nisan itibarıyla tahmini 346 adet enerji sektörüne ait gemi hâlâ Basra Körfezi'nde mahsur kalmış durumda. Bunların 241'i yük taşıyor. Bu gemiler toplamda 104 milyon varil ham petrol ve kondensat, 1,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz ve 5,5 milyon varil sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyor.