ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran altının onsu için yeni tahminler belli oldu. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve yaşanan ani yön değişiklikleri güvenli liman altına olan ilgiyi artırdı. Gelişmeleri baz alarak Citi Bank yeni tahmini yayımladı. Banka kısa vadeli altın tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, ons altın için gelecek 0-3 aylık dönem içinde eski rekoruna ulaşacağını beklediğini belirtti. Analizde, fiyatların bu süreçte 3.100 ile 3.500 dolar/ons aralığında konsolide olabileceği ifade edildi.

Citi, yatırımcıların artan belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yöneldiğini, bu eğilimin merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığını vurguladı. Dolar yerine altın tercihinin güç kazanmasının, fiyatlardaki yükselişi destekleyebileceği belirtildi.

Değerli metallerdeki diğer pozisyonlarını da koruyan Citi, platin için 3 aylık fiyat hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde tuttu.

ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çeviren altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Haftanın son işlem gününü 3 bin 286 dolar ile 3 bin 366 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 358 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.27'de 3 bin 348 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Dolar/TL kurunda görülen kısmi yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle gram altında sakin seyrin olduğu görülüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4 bin 121 lira ile 4 bin 221 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 201 lirada bulunuyor. Yeni günde aynı saat diliminde 4 bin 198 lirada yatay bant üzerinde hareketleniyor.