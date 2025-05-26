Goldman Sachs, yayınladığı raporda, TCMB enflasyon raporuna yönelik değerlendirmelerde bulunurken, dolar/TL kuruna dair tahminlerini de yukarı yönlü güncelledi.

19 Mart'ta yaşanan siyasi olaylardan dolayı kaynaklanan kur şoku sonrası rezerv tamponlarındaki 37 milyar ABD dolarlık kaybın telafi edilmesinin pek mümkün olmadığını fakat yakın vadede ilave baskı riskinin düşük görünmekte olduğunu dile getiren Goldman Sachs’ın raporunda, "Özellikle de yabancı para pozisyonları büyük ölçüde azalmışken. Ayrıca, yerel dolarizasyon da TL faizlerindeki artışla sınırlanmış görünmekte" denilirken, dolar/TL kuru bir önceki aya göre daha da yükselmiş olsa da, TL uzun pozisyonlar için toplam getirilerin 19 Mart öncesindeki seviyelerine geri dönmüş durumda olduklarını” ifadelerini kullandı.

ABD'li banka"Dolar/TL kurunun daha yüksek bir seviyede yeniden değer kazanmaya başlaması, yıllık bazda en düşük değer kaybı hızına ulaşmak için öngörülenden daha erken gerçekleşmiştir" açıklamasında bulunarak, "Para biriminin enflasyon beklentileri ve enflasyonla mücadele süreci için önemli bir faktör olmaya devam ettiği göz önüne alındığında, değer kaybı hızının yıl boyunca kademeli olarak azalmasını ve TL'nin 2024'e kıyasla daha az miktarda olsa da ileriye dönük olarak daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Bu değişiklikleri ve geçen zamanı hesaba katmak için dolar/TL tahminlerimizi 3, 6 ve 12 aylarda 41, 43 ve 45'e yükseltmiştir (Öncekiler 37, 39, ve 42)" yorumunda bulundu.