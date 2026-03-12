Goldman Sachs, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışında yaşanan aksamaların beklenenden uzun süreceği öngörüsüyle fiyat tahminlerini güncelledi.

Banka, 2026 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol tahminini 66 dolardan 71 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolü tahminini ise 62 dolardan 67 dolara yükseltti.

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana Brent yüzde 36, WTI ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.

Goldman analistleri, daha önce 10 günlük bir aksaklık öngördükleri senaryoyu revize ederek Hürmüz Boğazı petrol akışlarının normal seviyelerin yüzde 10'unda seyredeceği 21 günlük bir dönemin ardından 30 günlük kademeli bir toparlanma beklediklerini açıkladı. Banka ayrıca boğazdaki akışların düşük seyretmeye devam etmesi halinde günlük petrol fiyatlarının 2008 zirvesini geçebileceği uyarısında bulundu.

Goldman'ın baz senaryosunda Hürmüz Boğazı akışlarının 21 Mart'tan itibaren toparlanmaya başlaması ve WTI fiyatlarının Haziran başına kadar 70 doların biraz altına gerilemesi bekleniyor.