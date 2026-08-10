Alarko Holding, Carrier HVACR Investment BV’nin elinde bulunan yüzde 42,03’lük Alarko Carrier hissesini 16 milyon 811 bin 593 dolar bedelle devralmak üzere anlaşma imzaladı. Devir işlemlerinin ardından SPK mevzuatı gereği zorunlu pay alım teklif süreci başlatılırken, Alarko Carrier bünyesindeki Carrier ve Toshiba markalı ortak faaliyetler sona erdi.

Ortaklığın sonlanmasıyla birlikte stratejik bir dönüşüm kararı alan Carrier Global Corporation, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine yeni bir iş modeliyle devam edeceğini bildirdi.

SATIŞ VE HİZMETLER DOĞRUDAN ÜSTLENİLECEK

Carrier tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre şirket, Alarko ortaklığındaki azınlık hissesini devretmesinin ardından Türkiye’de doğrudan satış dönemini başlatacak. Satış sonrası hizmetler de dâhil olmak üzere Carrier ve Toshiba markalı ürünlerin yönetimi doğrudan şirket bünyesine geçecek.

Küresel küçülme ve sadeleşme stratejisi doğrultusunda Türkiye’deki operasyonlarını Viessmann Türkiye üzerinden sürdürecek olan marka; konut ve ticari segmentleri kapsayan Carrier, Toshiba ve Viessmann çözümlerini tek bir entegre HVAC portföyü altında toplayacak.

Devir ve geçiş sürecinin yasal onaylara bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülürken, Carrier’ın Türkiye merkez ofisinin İstanbul kalacağı ve ekiplerin aynı lokasyonda hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Akıllı iklimlendirme ve enerji çözümlerinde küresel lider olan Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), yaptığı açıklamada, Alarko Carrier ortak girişimindeki azınlık hissesini Alarko Holding’e devretmek üzere nihai anlaşmayı imzaladığını duyurdu. Sürecin tamamlanmasının ardından Carrier, Türkiye'de yeni bir iş modeline geçecek ve satış sonrası hizmetler de dâhil olmak üzere Carrier ve Toshiba markalı ürünlerinin satışını doğrudan üstlenecektir.

Yeni iş modeli, Carrier'ın küresel portföy dönüşüm stratejisini desteklerken, operasyonların sadeleştirilmesini, uygulama gücünün arttırılmasını ve müşterilere daha yakın bir yapı oluşturulmasını hedeflemektedir. Türkiye'de bu dönüşüm; konut ve ticari uygulama segmentlerini kapsayan Carrier, Toshiba ve Viessmann çözümlerini daha entegre bir HVAC ürün portföyü altında müşterilerle buluşturacaktır.

Carrier Climate Solutions Europe’un Uluslararası Operasyonlar ve Toshiba'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Faiz Afzal konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye, Carrier için önemli bir büyüme pazarıdır ve bu adım, bölgedeki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olan uzun vadeli bağlılığımızı daha da güçlendirmektedir. Bu dönüşüm, müşterilerimiz için tek bir temas noktası oluşturarak geniş HVAC ürün portföyümüzü, sektör lideri hizmet anlayışımızı ve güçlü iş ortağı ekosistemimizi aynı çatı altında bir araya getirmektedir. Uzun yıllara dayanan başarılı iş birliği ve birlikte oluşturduğumuz güçlü temel için Alarko'ya içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz; müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kesintisiz bir geçiş süreci sağlarken, büyümeyi hızlandırmak ve geleceğe yönelik yeni fırsatlar oluşturmaktır."

Bu geçişin, gerekli yasal ve operasyonel koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Carrier, Viessmann çözüm portföyünü sunmaya devam ederken, satış sonrası hizmetler de dâhil olmak üzere Carrier ve Toshiba markalı ürünleriyle daha geniş HVAC ürün portföyünü müşterilerine sunacaktır. Carrier ayrıca mevcut kanal ve iş ortağı ilişkilerinin yönetimini devralacak ve faaliyetlerini Viessmann Türkiye tarafından sürdürerek müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Carrier'ın Türkiye merkez ofisi İstanbul olarak kalacak; Carrier, Toshiba ve Viessmann ekipleri müşterilere ve iş ortaklarına daha etkin hizmet sunmak amacıyla aynı lokasyonda birlikte görev yapacaktır.