Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminini yüzde 24'te sabit bırakması sonrası yeni rapor yayımladı.

Morgan Stanley, değerlendirme raporunda "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşmak için kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Ancak haziran ayında bir faiz indirimine kapıyı kapatmış değil. Bankalararası faizdeki gevşeme ve bugünkü iletişimin haziran PPK toplantısının canlı olabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Mayıs ayında enflasyonun olumlu gelmesi ve devlet destekli kredi paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi temmuzdan hazirana çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

Banka, "Mayıs ayı enflasyonunun TCMB'nin öngördüğü gibi yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi ve enflasyon eğiliminin mart ayındaki döviz kuru artışından nispeten etkilenmemesi halinde, PPK 19 Haziran'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitmeyi değerlendirebilir" değerlendirmesini yaptı.

Morgan Stanley, "Mevcut ortamda carry trade'in iyi işleyebileceğini düşünüyoruz ve 3 aylık USD/TRY forward'ta kısa pozisyonda olmayı tercih ediyoruz" ifadelerini de kullandı.