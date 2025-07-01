ABD merkezli yatırım bankası Citi, küresel ekonomik görünümdeki iyileşme ve Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yaz aylarında yatay bir seyir beklediğini duyurdu. Banka, 2025'in üçüncü çeyreğinde altının ons başına 3 bin 100 ila 3 bin 500 dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor.

Citi tarafından yayımlanan notta, "Altın fiyatlarının, piyasadaki arz-talep dengesinin zirveye ulaşmasıyla birlikte, konsolidasyon sürecine devam etmesini bekliyoruz. Nisan ayı sonunda görülen 3 bin 500 dolar seviyesi, bu döngünün zirvesi olabilir" ifadelerine yer verildi.

KISA VADEDE DÜŞECEK, ORTA VADEDE ZAYIFLAYACAK

Haziran ayı ortasında yayımlanan üçüncü çeyrek görünüm raporunda Citi, 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara çekmişti. Bu revizyonun ardından altın fiyatları yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş yaşadı ve şu anda bankanın revize hedefinin hemen altında işlem görüyor.

Banka, altın piyasasındaki arz-talep dengesinin bu çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Ancak yatırımcı talebinde beklenen düşüş nedeniyle piyasanın yılın geri kalanında temelde zayıflayacağı tahmin ediliyor.

2026'DA 800 DOLAR BİRDEN DÜŞECEK

Citi, altın fiyatlarının uzun vadede düşüş trendine gireceğini öngörerek, 2026'nın ikinci yarısında ons fiyatının 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolar bandına kadar gerileyebileceğini belirtti. Raporda, "Altın üreticilerinin, mevcut fiyat seviyelerinden aşağı yönlü hareketlere karşı risklerini sigorta altına almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.