Demeçleri ve icraatları ile tepki çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Amerika’nın 250. kuruluş yıl dönümü’’ gerekçesiyle resepsiyon verdi. Ancak Barrack’ın 4 Temmuz olan ABD’nin kuruluş gününü 9 Eylül’de, İzmir’in kurtuluş günü kutlaması dikkat çekti. ABD 4 Temmuz 1776 tarihinde kurulmuştu.

Barrack, Deniz Kuvvetleri’nden resepsiyona katılan konukları karşıladı.

TARİH BİLİNÇLİ Mİ SEÇİLDİ

Büyükelçilik rezidansında, ABD’nin kuruluşunun yıl dönümü tarihinden 2 ay sonra gerçekleşen resepsiyon alışılmışın dışında 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlendi. Büyükelçi Barrack konukları kapıda karşıladı. İYİ Parti Bursa eski Milletvekili, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Ahmet Erozan davetli olduğu resepsiyonu protesto etti. Erozan “Büyükelçi Barrack ABD’nin kuruluşunun 250. yıl dönümü resepsiyonunu gecikmeyle düzenliyor. Daveti 27 Temmuz tarihinde geri çevirdim’’ dedi ve şunları söyledi:

Ahmet Erozan

“İstenmeyen Kişi’ (Persona non grata) olmayı birden çok kez hak etmiş birinin huzuruna gitmek ve elini sıkmak, benim için zül olurdu. Adamın elini sıkarak günahına ortak olanları sosyal medya paylaşımlarından takip edebilirsiniz. Büyükelçi yanlış gün seçmiş. 104 yıl önce İzmir bugün kurtarıldı, artık bu günü hiç unutmaz...’’

Resepsiyona başta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere Türk subayların da katıldığı görüldü. Resepsiyonu kimlerin protesto ederek katılmadığı ise bilinmiyor.