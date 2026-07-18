Küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek dev bir iş birliğine imza atılıyor. ABD merkezli enerji devi ConocoPhillips, Irak’ın kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Kerkük bölgesindeki dört büyük petrol sahasının yeniden geliştirilmesi projesine dahil oldu.

Şirket, İngiliz enerji grubu BP’nin bölgedeki iştiraki olan "BP Energy Company of Kirkuk Limited" şirketinin yüzde 42 hissesini satın almak üzere taraflarla el sıkıştığını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre bu stratejik ortaklık, Kerkük petrol sahasında tarihsel olarak en yüksek verimliliğe sahip Baba ve Avanah kubbelerinin yanı sıra Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını da kapsayan geniş kapsamlı geliştirme ve üretim sözleşmesini şekillendirecek.

Milyarlarca varillik rezerv potansiyeli barındıran bu sahaların modernizasyonu ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Enerji koridorlarında büyük yankı uyandıran bu dev satın alma sürecinin, yasal otoritelerden alınacak düzenleyici onayların ve kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından en geç 2026 yılı sonuna kadar resmi olarak sonuçlandırılması öngörülüyor.