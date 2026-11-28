ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü kapsamında orduda görev yapan askerlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeler esnasında F-16 filosunun komutanı Yarbay Brant Smith ile konuşan Trump, pilota F-16'dan memnun olup olmadığını ve uçağı F-22 Raptor ile F-35 Lightning II'ye tercih edip etmeyeceği sorusunu yöneltti.

Smith, "Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem. Diğer iki uçak da harika ve savaşta kendilerine özgü görevleri var. Ancak F-16 ile her şeyi yapabiliyoruz ve bunu çok iyi yapıyor" yanıtını verdi.

Smith ayrıca filosunun sekiz farklı operasyonda 2 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump ise pilotun görevlerini överek İran'ın füze rampaları ve füzelerine yönelik operasyonlara değindi. Görüşmede İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Trump, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 16 Kasım'da Orta Doğu'ya ulaştığını da ifade etti.